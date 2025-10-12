Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Е то какво се случва, когато нещо наистина плашещо се обърка във въздуха, според изследователите.
Въпреки че въздушният транспорт остава един от най-безопасните начини за пътуване, има редица често срещани технически проблеми, които могат да възникнат по време на полет.
Изданието „Разговорът“ („The Conversation“) отбелязва, че „техническите проблеми“ са неизменна част от летенето в „приятелското небе“. Самолетите обаче са оборудвани с множество резервни системи и предупредителни механизми, които сигнализират пилотите – обучени да реагират професионално на всякакви извънредни ситуации. Благодарение на това повечето подобни проблеми водят само до закъснения, а не до трагедии.
В помощ на пътниците изданието състави списък с най-често срещаните повреди, които може да възникнат по време на полет, и как екипажът се справя с тях на височина от около 9 000 метра.
- Проблеми с климатизацията и налягането
Тъй като хората не могат да оцелеят на височина от 10 000 метра, кабините на самолетите се поддържат изкуствено комфортни – еквивалент на около 3 000 метра – чрез използване на климатизиран въздух от реактивните двигатели. Това позволява на пътниците да останат спокойни и „под налягане“.
Ако обаче възникне повреда в системата за налягане, това може да предизвика рязко спускане на самолета, пукане в ушите и дори автоматично освобождаване на кислородните маски. Те се спускат сами, когато налягането в кабината падне под равнището на около 4 000 метра – приблизително колкото височината на връх Шаста в Калифорния.
При подобна ситуация пилотите веднага поставят кислородните си маски и започват контролирано снижение до безопасна височина от около 3 000 метра. След това обикновено извършват аварийно кацане или се връщат към мястото на излитане.
През 2024 г. например полет на TUI Airways бе принуден да кацне аварийно в Англия, след като кабината не успя да се херметизира заради пропуснати контроли от пилотите, излагайки 193-ма пътници на риск от животозастрашаваща хипоксия.
- Повреда на двигателя
Малко неща са по-стряскащи по време на полет от повреда на двигател – обикновено свързана с един от двата двигателя на самолета.
Случаите на едновременна повреда и на двата двигателя са изключително редки, но далеч по-сериозни. Такъв бе инцидентът с полет на Air India през лятото, който се разби малко след кацане, отнемайки живота на 270 души.
Повредата на двигател често е съпроводена със силен трясък, искри, миризма на изгоряло или внезапна тишина.
След засичането ѝ пилотите следват строго определени аварийни процедури – изключват повредения двигател, понижават височината и решават дали да се отклонят към най-близкото летище или да се върнат в изходната точка.
- Проблеми с управлението на полета и хидравликата
На пръв поглед проблемите с управлението на полета изглеждат катастрофални, но в действителност самолетите разполагат с множество хидравлични и електрически системи, които могат взаимно да се компенсират. Ако една система се повреди, другите поемат управлението.
Въпреки това пилотите следват стриктни аварийни протоколи – избират оптимална конфигурация за кацане, изискват най-дългата подходяща писта и уведомяват аварийните служби, обяснява „The Conversation“.
При подобен проблем пътниците могат да усетят ускорено кацане или да останат известно време в режим на изчакване, докато екипажът определи най-безопасния план за действие.
- Проблеми със спирачките и колесника
Процесът на кацане включва множество движещи се компоненти – от прибиращия се колесник, който остава в специално отделение по време на полета, до сложните спирачни системи в колелата, които забавят самолета при приземяване.
Тази сложност обаче прави системата уязвима. Повреда може да настъпи при хидравлична неизправност или при проблем с прибиране или спускане на колесника. В такива случаи екипажът инструктира пътниците да се подготвят за аварийно кацане и следва подробни контролни списъци.
„В екстремни ситуации може да се наложи кацане на най-дългата налична писта (при проблеми със спирачките) или дори кацане на корем (ако колесникът не може да бъде спуснат)“, посочва изданието.
- Въздушният транспорт остава изключително безопасен
Въпреки множеството потенциални рискове, въздушният транспорт продължава да бъде сред най-безопасните начини за пътуване.
Проучване на Масачузетския технологичен институт (MIT) от август показа, че летенето е по-безопасно от всякога.
„Може би си мислите, че съществува някакво непреодолимо ниво на риск, под което не можем да паднем“, казва професорът и автор на изследването Арнолд Барнет. „И все пак, шансът за смърт по време на полет продължава да намалява с около 7% годишно и се редуцира двойно на всеки десет години.“