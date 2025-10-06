Свят

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

6 октомври 2025, 15:02
Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим
Източник: БТА

В ъоръжените сили на Украйна заявиха днес, че са поразили един от главните заводи, произвеждащ експлозиви за широка гама от боеприпаси за руската армия, както и петролен терминал в окупирания от Москва полуостров Крим, предаде Ройтерс.

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод за експлозиви в град Дзержинск в Нижегородска област, а пожар е избухнал след атаката по петролния терминал във Феодосия, в Крим.

Глеб Никитин, губернатор на Нижегородска област заяви, че руските противовъздушни сили са отблъснали атака с 20 дрона в промишлената зона на Дзержинск. "Според предварителни данни, отломки са ранили един гражданин, чийто живот е извън опасност и той вече получава всички необходими медицински грижи", добави той.

Украинската армия засили атаките си с голям обсег по стратегически цели в Русия, тъй като опитите да се прекрати по дипломатически път войната, продължаваща вече три години и половина, са в застой, отбеляза Ройтерс. 

Украински дронове са поразили и ТЕЦ в град Клинци в Брянска област, а двама руски граждани са били ранени след атака по нефтената рафинерия в град Туапсе в Краснодарския край.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Украинска армия Руска армия Атаки с дронове Експлозиви Петролни терминали Крим Дзержинск Промишлени зони Война Стратегически удари
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

