Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

В ъоръжените сили на Украйна заявиха днес, че са поразили един от главните заводи, произвеждащ експлозиви за широка гама от боеприпаси за руската армия, както и петролен терминал в окупирания от Москва полуостров Крим, предаде Ройтерс.
Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод за експлозиви в град Дзержинск в Нижегородска област, а пожар е избухнал след атаката по петролния терминал във Феодосия, в Крим.
Last night Ukrainian drones attacked the Sverdlov Explosives Plant in Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod. Several explosions were recorded with Russian air defense being active. This is app 900km from Ukraine. Geolocated at 56.25881565552983, 43.391300137673085 pic.twitter.com/kfEODcL08P— raging545 (@raging545) October 6, 2025
Глеб Никитин, губернатор на Нижегородска област заяви, че руските противовъздушни сили са отблъснали атака с 20 дрона в промишлената зона на Дзержинск. "Според предварителни данни, отломки са ранили един гражданин, чийто живот е извън опасност и той вече получава всички необходими медицински грижи", добави той.
🤯 Last night, UAVs and missiles targeted three sites across Russia and Crimea.— Oko Gora (@oko_gora_tg) October 6, 2025
🟢 Thermal power plant in Klintsy, Bryansk region — reportedly hit by HIMARS, located 48 km from the Ukrainian border.
🟢 Oil depot in Feodosia, Crimea — 250 km from the frontline.
🟢 Sverdlov… pic.twitter.com/tqw8Xd2iKU
Украинската армия засили атаките си с голям обсег по стратегически цели в Русия, тъй като опитите да се прекрати по дипломатически път войната, продължаваща вече три години и половина, са в застой, отбеляза Ройтерс.
Украински дронове са поразили и ТЕЦ в град Клинци в Брянска област, а двама руски граждани са били ранени след атака по нефтената рафинерия в град Туапсе в Краснодарския край.