Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Често казваме „Искам да променя всичко“, но когато се появи реална възможност, започваме да се съмняваме

12 октомври 2025, 09:46
Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва
Източник: iStock

Ч есто казваме „Искам да променя всичко“, но когато се появи реална възможност, започваме да се съмняваме, да отлагаме или саботираме собствените си решения. Страхът от промяна не е слабост, а механизъм за самозащита, вкоренен в нас чрез еволюцията. Украинският семеен и холистичен психолог Анна Бохомолец обясни защо се страхуваме от промяната, дори когато искаме по-добър живот, и как несъзнателно сами я блокираме.

Защо мозъкът си играе игри с нас

Мозъкът търси стабилност и предвидимост , така че възприема всякакви нови обстоятелства като заплаха. Дори ако промяната носи потенциално подобрение, тя все пак изисква адаптация – а това винаги изразходва енергия.

Това се нарича „когнитивен дисонанс“ – явление, при което желаното бъдеще влиза в конфликт с познатото минало.

„Страхът от промяна е естествена част от нашата психика. Мозъкът е програмиран да търси стабилност и предсказуемост, защото в еволюционната история това е гарантирало оцеляване. Амигдалата, „центърът на тревожността“ в мозъка, реагира на всичко ново като на потенциална заплаха. Дори и да се стремим към нещо по-добро, първите признаци на неизвестното задействат механизъм за „защита от тревожност“, обяснява психологът.

По същество не се страхуваме от самата промяна, а от несигурността, която идва с нея. Дори дискомфортът може да ни се струва безопасен, ако ни е познат.

Защо промяната причинява тревожност

Според Анна Бохомолец, ние се стремим към растеж, развитие и нови възможности, но в същото време се страхуваме да не загубим това, което вече ни е познато, дори ако то не ни носи щастие.

Ето защо вътрешният конфликт възниква естествено: желанието за по-добър живот се сблъсква със страха от загуба на контрол.

„Често отлагаме решенията, оставаме в „зоната на познатия дискомфорт“ и избираме чувството за безопасност пред потенциалната свобода. Научните изследвания показват, че страхът от промяна може да се регулира чрез осъзнатост и структурирано планиране. Когато разделяме големите промени на по-малки стъпки, изследваме нови неща без напрежение и отбелязваме наблюденията си, мозъкът получава сигнала: „това не е заплаха, а възможност“, обяснява експертът.

Тя добави, че този подход укрепва префронталния кортекс, който е отговорен за рационалното планиране и емоционалния контрол, и помага за намаляване на реакцията на амигдалата.

Защо мозъкът се съпротивлява дори на положителните промени

Несигурността поражда страх от загуба на контрол. Мозъкът не харесва „празни петна“, затова предпочита старото, но предвидимо.

Промяната изисква нови усилия. Нашите навици са автоматични програми и всяка „актуализация на системата“ изразходва повече енергия.

Съществува риск от провал. Подсъзнателно се страхуваме, че ако променим нещо, може да загубим това, което вече имаме.

Социалните фактори също играят роля. Промяната може да провокира неразбиране от страна на другите: „Какво ти става?“ Това е типична реакция, която засилва вътрешната ни съпротива.

Как да преодолеем страха от промяната

Най-добрият начин е да не се борите със самите промени, а да работите с вътрешния механизъм, който сигнализира: „Не се чувствам в безопасност.“ За да направите това, е важно да признаете страха си, да разделите промените на малки стъпки и да промените фокуса си.

Не се питайте „какво мога да загубя“, а „какво мога да спечеля“.

И не забравяйте за подкрепата на близките. Хората, които вярват във вас, намаляват чувството за несигурност и осигуряват усещане за безопасност.

„Истинската вътрешна свобода идва, когато се научим да виждаме страха като компас, а не като пречка. Когато признаем тревожността, но все пак направим крачка към желания от нас живот, ние превръщаме промяната в мост към личностно израстване, а не в източник на парализиращ страх“, заключава Анна Бохомолец.

Източник: rbc.ua    
Страх от промяна Психология Мозък Несигурност Когнитивен дисонанс Зона на комфорт Личностно израстване Механизми за самозащита Преодоляване на страха Самосаботаж
