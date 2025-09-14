Свят

Два влака дерайлираха в Русия, разследват саботаж

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта

14 септември 2025, 15:44
Два влака дерайлираха в Русия, разследват саботаж
Снимката е илюстративна   
Източник: istock

Д ва влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област,  в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес.

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината.

Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.

Следователи проучват версията за евентуален саботаж.

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Киев не поема отговорност за тези инциденти, но приветства такива действия, като казва, че Русия използва железопътната си мрежа, за да транспортира военни и гориво за руските сили, сражаващи се в Украйна

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Дерайлиране на влакове Русия Саботаж Железопътни инциденти Украйна Ленинградска област Загинали Товарен влак Взривове Военен транспорт
Последвайте ни
Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Трима претенденти ще се борят за участие в приключението на живота си

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

През 1978 г. НАСА обяви 35 нови астронавти за нова ера на космическите полети – и шест от тях бяха жени

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Свят Преди 3 часа

Украинският президент заяви това след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Свят Преди 3 часа

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Свят Преди 3 часа

Страната бе разтърсена от най-тежките безредици за последните десетилетия

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Свят Преди 3 часа

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

България Преди 4 часа

Той се е блъснал в крайпътно дърво

<p>Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Радев е възможен</p>

Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен

България Преди 4 часа

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, каза секретарят на президента по сигурност и отбрана

Екшън в Хитрино: Неправоспособен шофьор предизвика хаос и катастрофа

Екшън в Хитрино: Неправоспособен шофьор предизвика хаос и катастрофа

България Преди 4 часа

Водачът е суетил полицейска проверка, не е спрял и на знак "Стоп"

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"

България Преди 5 часа

"Възраждане" протестират срещу европейския ни път, отбеляза лидерът на ГЕРБ

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

България Преди 5 часа

По думите на премиера това правителство е сериозен тест, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Любопитно Преди 5 часа

Тя открехна нова страница в разговора си с Мариян Станков – Мон Дьо

Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)

Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

Повече от 110 000 души излязоха по улиците на британската столица

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

България Преди 7 часа

Огънят е локализиран от три страни

<p>Ескалация: Руски дрон навлезе в Румъния, Полша също вдигна тревога</p>

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Свят Преди 8 часа

Жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият

<p>Северна Корея заплаши с <strong>&quot;лоши последици&quot;</strong> САЩ, Япония и Южна Корея</p>

Северна Корея заплаши с "лоши последици" САЩ, Япония и Южна Корея заради ученията

Свят Преди 8 часа

"Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си по този начин, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки"

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg
1

Кои животни ще оцелеят след "края на света"

sinoptik.bg

Да влезем в час: Какво е “секстинг” и как да го овладееш?

Edna.bg

Иконата Селена - трагичната история за живота и смъртта

Edna.bg

Ямайският спринтьор Севил е най-бързият мъж на планетата

Gong.bg

Батаев и Рамазанов с победа и загуба на световното по борба

Gong.bg

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

Nova.bg

Как да облечем учениците на 15 септември

Nova.bg