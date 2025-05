Френски хирург е изправен пред правосъдието за сексуални посегателства над 299 деца

Ф ренски хирург е съден за сексуални посегателства над 299 деца в рамките на вероятно най-големия съдебен процес досега във Франция, като прокуратурата настоява той да влезе в затвора за 20 години, предаде ДПА.

Обвиняемият се е отнасял към жертвите си като към безжизнени предмети и не е проявявал никаква милост, каза в съдебната зала в западния френски град Ван прокурорът Стефан Келенбергер, цитиран от местния в. "Куест Франс".

French surgeon accused of raping and abusing 299 children admits guilt, lawyer says https://t.co/WHoqkTmU8F