Починал през 2019 г. японски мениджър на таланти е обвинен в сексуални посегателства

Н ай-добрата японска агенция за момчешки групи поднесе извинения за обвиненията в сексуално насилие срещу покойния ѝ основател Джони Китагава, а феновете поискаха фирмата да "разследва изцяло" случая.

Миналия месец японско-бразилският певец Кауан Окамото заяви, че е бил многократно тормозен от Китагава, който създаде развлекателната империя "Джони и съдружници".

Окамото твърди, че Китагава, който почина от инсулт на 87-годишна възраст през 2019 г., го е насилвал по време на четиригодишния му престой в агенцията до 2016 г., като е започнал, когато е бил на 15 години.

[news23 11/5]



TBS' news23 did a 10 min segment on the sexual abuse allegations against Johnny Kitagawa.



Since Okamoto Kauan's press con, another 5 former Johnny's Jr have come forward to speak about the abuse that they've suffered.



🎞️Full news clip:https://t.co/09d1WuUFW2 pic.twitter.com/yHfOGIyL0W