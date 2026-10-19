Свят

Макрон отказва оставка на вътрешния министър след погрома във Франция

През уикенда повече от половин милион души излязоха по улиците на френските градове, за да изразят недоволството си от нарастващите цени на горивата и храните, както и от влошаващите се условия във френската образователна система

19 октомври 2026, 12:35
Макрон отказва оставка на вътрешния министър след погрома във Франция
Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпътствали масовите протести във Франция в събота   
Източник: EPA/БГНЕС

Мащабни протести срещу високите разходи за живот и кризата в образованието прераснаха в насилие и грабежи в цяла Франция, което доведе до политически трус в правителството. В отговор на безредиците, президентът Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър Лоран Нунес, като му възложи да реформира подходите за справяне с насилието.

През уикенда повече от половин милион души излязоха по улиците на френските градове, за да изразят недоволството си от нарастващите цени на горивата и храните, както и от влошаващите се условия във френската образователна система. Протестите, които първоначално започнаха като мирни демонстрации, бързо ескалираха в сблъсъци, палежи и вандализъм в градове като Париж, Марсилия и Лион. Демонстрациите бяха предизвикани от комбинация от фактори, включително инфлацията, която достигна най-високите си нива от десетилетия, и системни проблеми в образователната система, които водят до препълнени класни стаи и недостиг на учители.

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Мащаб на насилието и отговор на властите

Според данни на френското Министерство на вътрешните работи, цитирани от Al Jazeera, по време на протестите са арестувани над 2300 души, а близо 1000 полицаи и жандармеристи са били ранени. Сред протестиращите също има пострадали, като един демонстрант е загубил ръката си след експлозия на полицейска граната за контрол на тълпата. В Марсилия, според местни медии, протестиращи са нахлули в кметството и са ограбили магазини, а в Лион е бил подпален местният туристически офис. Щетите, нанесени на обществена и частна собственост, се оценяват на милиони евро, като много бизнеси бяха принудени да затворят врати временно или за постоянно.

Вътрешният министър Лоран Нунес призна в понеделник, че полицията е „загубила контрол“ по време на протестите в някои големи градове. Той заяви, че е имало „липса на предвиждане“ при разполагането на силите за сигурност, чийто брой от 60 000 души се е оказал недостатъчен за справяне с мащаба на безредиците. „Предвид причинените щети, беше редно да подам оставката си“, каза Нунес, цитиран от медиите. Той добави, че е необходимо преразглеждане на тактиките за управление на масови безредици и по-добра координация между различните служби за сигурност.

Политически последици и корени на недоволството

Президентът Еманюел Макрон обаче е отказал оставката, като според изявление на Елисейския дворец е наредил на Нунес да остане на поста си, за да гарантира командната верига в силите за сигурност и да ръководи процеса на реформиране на подходите за справяне с насилието. Макрон също така е поискал да се предприемат „всички необходими стъпки за гарантиране на прозрачност относно провалите в планирането и разузнаването, довели до насилието“, се посочва в доклада на Al Jazeera. Грабежите са продължили и в неделя, като само в Париж са били атакувани около 30 магазина, което кметът Еманюел Грегоар определи като „непоносими“ сцени, които подкопават обществения ред и сигурност.

Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

Настоящите събития не са изолиран инцидент, а кулминация на седмици на протести, водени от гимназисти. Студентите демонстрираха срещу препълнените класни стаи, недостига на учители и недостатъчното финансиране в образованието, превръщайки се в най-голямото младежко протестно движение в страната от години. Към тяхното недоволство се присъедини и по-широкото обществено разочарование от икономическите трудности, което напомня за масовите протести на „жълтите жилетки“ през 2018 г., които също бяха предизвикани от високите разходи за живот и социалното неравенство. Тези протести подчертават дълбоките социални и икономически проблеми, които продължават да вълнуват френското общество.

Още в петък, в навечерието на протестите, президентът Макрон призова за спокойствие, като заяви, че „конституционното право на протест“ трябва да се упражнява с „уважение към хората и собствеността“. Този призив обаче остана нечут на фона на дълбокото социално напрежение, обхванало страната, което показва нарастващото недоверие между гражданите и институциите.

Управление, белязано от протести

Политическият пейзаж при управлението на президента Еманюел Макрон е белязан от периодични масови протести, които често ескалират до насилие, поставяйки на изпитание способността на държавните институции да поддържат обществения ред. Най-близкият аналог е движението на „жълтите жилетки“ от 2018 г., което започна като протест срещу данъците върху горивата, но бързо се трансформира в широкообхватно недоволство срещу икономическото неравенство и политическия елит. Тогава, както и сега, сблъсъците между демонстранти и полиция, вандализмът и блокирането на инфраструктура се превърнаха в характерни черти на протеста, разкривайки дълбоко разделение в обществото. Тези повтарящи се кризи извеждат на преден план фундаменталния сблъсък между реформаторската програма на правителството и силното обществено убеждение, че френският социален модел е застрашен. Всеки опит за промяна – било то в пенсионната система, трудовото законодателство или данъчната политика – се сблъсква с организирана съпротива от синдикати, граждански движения и неформални групи. Залогът за властта надхвърля непосредственото овладяване на безредиците; той е свързан със запазването на политическата легитимност и способността да се прилагат дългосрочни стратегии в условия на постоянно оспорване. Реакцията на силите на реда и дебатът за полицейските тактики също се превърнаха в централна тема, която допълнително поляризира обществото. Историческият контекст на френските протести е богат и показва приемственост в методите и причините за недоволство. Освен „жълтите жилетки“, мащабните стачки срещу пенсионната реформа през 2023 г. парализираха страната в продължение на седмици и бяха съпътствани от значителни сблъсъци. През 2020 г. демонстрациите срещу закона за „глобалната сигурност“, който ограничаваше заснемането на полицаи, обединиха защитници на гражданските свободи и журналисти. Не трябва да се пренебрегва и традицията на студентските и ученическите движения, които често служат като катализатор за по-широки социални вълнения. Макар и различни по мащаб от събитията през май 1968 г., младежките протести срещу реформи в образованието и трудовия пазар през последните десетилетия многократно са демонстрирали потенциала си да прераснат в национална политическа криза.

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