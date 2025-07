Германия ще набира по 40 000 младежи за армията си годишно

Г ермания има за цел да набира до 40 000 тийнейджъри годишно за доброволна военна служба, тъй като се стреми драстично да увеличи числеността на въоръжените си сили, пише Financial Times.

Схемата, която ще бъде представена като законопроект на кабинета в края на август, ще обещава атрактивно заплащане и гъвкавост в опит да убеди 18-годишните да се запишат, според правителствени служители.

Министерството на отбраната се надява да запълни 15 000 места тази година по съществуваща доброволческа програма и да увеличи този брой с 3000 до 5000 млади мъже и жени всяка година, тъй като най-голямата европейска държава се стреми да подсили войските си като част от отговора на НАТО на страха от руска агресия.

Целта е да се достигне годишна квота от 40 000 до 2031 г., като основната цел е увеличаване на броя на армейските резервисти чрез автоматично добавяне на доброволците към техните редици, след като завършат службата си.

Но служителите на отбраната се надяват също, че това ще насърчи повече млади хора да станат професионални войници.

Канцлерът Фридрих Мерц обеща да направи германската армия най-силната конвенционална армия в Европа като част от стремежа си да играе водеща роля в отбраната и сигурността на континента, като същевременно налива стотици милиарди в превъоръжаване.

Военни представители заявиха, че числеността на професионалните военни трябва да нарасне от 182 000 днес до 260 000 до 2035 г. Също така е необходимо да се разшири броят на резервистите, които могат да бъдат използвани при криза, от 60 000 на 200 000.

След пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна през 2022 г., Германия многократно обсъжда дали да се върне към наборната военна служба, която беше преустановена през 2011 г.

В съседна Франция президентът Еманюел Макрон заяви, че иска да възобнови системата за доброволна национална служба, за да помогне за увеличаване на броя на военните резервисти от 40 000 на 100 000 през следващите 10 години, но изключи връщане към задължителната военна служба.

Германският министър на отбраната Борис Писториус, член на коалиционните партньори на Мерц от Социалдемократическата партия, също се е спрял на доброволен модел, вдъхновен от системата в Швеция, вместо на идеята за задължителна военна служба.

