Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Няколко младежки групи, свързани с Комунистическата партия и други леви организации, възразиха

10 ноември 2025, 22:14
Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години
Източник: AP/БТА

Б елгийският министър на отбраната Тео Франкен съобщи, че властите в страната са изпратили писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Писмата са подписани от Франкен, от премиера Барт де Вевер и от началника на отбраната Фредерик Вансина.

Германия ще набира по 40 000 младежи за армията си годишно

Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които догодина да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. През 2027 г. се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - 7000, уточниха местни медии. Отбелязва се, че това не е стъпка за връщане на задължителната военна служба, а опит за създаване на интерес сред младите да работят за целите на отбраната. Завършилите обучението ще имат възможност да продължат работа във войската на щат, или на временни договори.

Искат ли нашите младежи да са военни от запаса

Няколко младежки групи, свързани с Комунистическата партия и други леви организации, възразиха срещу подхода на Франкен. Те призоваха на младежите да се припомни, че "сигурността на човечеството се изгражда на първо място върху обществената справедливост, образованието, сътрудничеството и мира". Според тях предложението към младежите за заплата от 2000 евро изкушава и е опит за възползване от уязвимостта на младите, заплашени от бедност.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Белгия Доброволна военна служба Набор на младежи
Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Българското външно министерство отправи призив към Русия

Българското външно министерство отправи призив към Русия

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Volvo променя правилата, следващият EV ще е на цената на плъг-ин хибрид

Volvo променя правилата, следващият EV ще е на цената на плъг-ин хибрид

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 1 ден
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 1 ден
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 1 ден

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Всичко от днес

