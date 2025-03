Франция ще използва 195 млн. евро от лихвите на замразените руски активи тази година

Ф ранция ще използва лихвите от замразените руски активи, за да финансира с още 195 млн. евро доставките на оръжия за Украйна, съобщи днес френският министър на въоръжените сили Себастиан Льокорню, цитиран от Ройтерс.

Франция освен това планира да предаде на Киев някои от по-старите си бронирани бойни машини като А Ем Икс-10 Ер Се и превозни средства за транспортиране на войници, каза Льокорню пред седмичика „Трибюн“.

