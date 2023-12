Франция приземи принудително самолет с над 300 индийци

С амолет, превозващ 303 индийски пътници по време на полет от Обединените арабски емирства до Никарагуа, е спрян във Франция поради съмнения за трафик на хора.

Plane With Over 300 Indians On Board Grounded In France https://t.co/zBwWiVS54T pic.twitter.com/YeMbvRv8Af

Това съобщиха френското правителство и прокуратурата в Париж, които започнаха разследване. Двама от пътниците на полета от Дубай до Никарагуа са задържани, съобщи прокуратурата в Париж.

Приземяването е следствие от анонимен сигнал, че самолетът превозвал индийски пътници, които вероятно са жертви на трафик на хора, съобщиха от парижката прокуратура. Според източник, близък до случая, самолетът е спрял във Франция, за да зареди гориво. Индийските пътници пътували до Централна Америка, за да се опитат да влязат нелегално в Съединените щати или Канада.

A #Nicaragua-bound plane with over 300 Indian passengers on board has been grounded in #France over alleged "human trafficking", officials said on Friday, 22 December. https://t.co/x3QUM93vio