Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

13 август 2025, 09:44
Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран
С траните от така наречената група Е3 - Франция, Германия и Великобритания, са уведомили ООН, че са готови да възобновят санкциите си срещу Иран, ако азиатската държава не се върне към преговорите с международната общност във връзка с ядрената си програма, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на британския в. "Файненшъл таймс".

Външните министри на трите държави са написали снощи писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата", ако Иран не предприеме съответните действия, се добавя в информацията.

"Ясно заявихме, че ако Иран не е готов да постигне дипломатическо решение преди края на август 2025 г., или не се възползва от възможността за удължаване (на срока за реакция - бел. ред.), в E3 има готовност за задействане на механизма на ретроактивните санкции“, заявяват министрите според "Файненшъл таймс". Външни министри на Франция, Германия и Великобритания са Жан-Ноел Баро, Йохан Вадефул и Дейвид Лами.

Предупреждението на E3 идва след "сериозни, откровени и детайлни“ разговори с Иран в Истанбул миналия месец, първата среща на живо по ядрената програма след ударите на Израел и САЩ по ядрените обекти на страната, посочва Ройтерс.

Миналия месец Иран нарече "безотговорни" трите европейски страни, които заплашват Техеран със санкции заради застоя в преговорите по иранската ядрена програма.

Париж, Лондон и Берлин трябва да "оставят настрана изтъркалите се заплахи и натиск“, заяви тогава в социалната мрежа "Екс" иранският външен министър Абас Арагчи.

