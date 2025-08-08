Свят

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Ходът на Израел да поеме контрола над град Газа предизвика остри критики на световните лидери

8 август 2025, 11:16
Х одът на Израел да поеме контрола над град Газа предизвика остри критики на световните лидери.

Ето някои реакции:

  • Британският министър-председател Кеър Стармър заяви, че решението на Израел е „грешно“ и призова правителството му да „преразгледа незабавно“.
  • Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид каза, че планът е „напълно противоречащ на позицията на военните и отбранителната институция, без да се взема под внимание преумората и изтощението на бойните части“.
  • Дългогодишният палестински политик Мустафа Баргути заяви, че решението на Израел да разшири военните операции в Газа е „декларация за военно престъпление“. Шефът на Палестинската национална инициатива каза, че този ход показва, че „истинските намерения“ на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и неговото правителство са „етническо прочистване на целия палестински народ в ивицата Газа“.
  • Австралия призова Израел да се откаже от своя план. Външният министър Пени Уонг заяви, че „постоянното насилствено изселване е нарушение на международното право“.

Британският министър-председател Кеър Стармър заяви, че решението на Израел да засили офанзивата си в Газа е „грешно“ и призова правителството да „преразгледа незабавно“, пише CNN.

„Тези действия няма да доведат до край на конфликта или да помогнат за освобождаването на заложниците. Те само ще донесат още кръвопролития“, заяви Стармър в изявление, публикувано от Даунтинг стрийт в петък.

„Това, от което имаме нужда, е прекратяване на огъня, увеличаване на хуманитарната помощ, освобождаване на всички заложници от страна на "Хамас" и постигане на договорено решение.“

Стармър добави, че "Хамас" „не може да играе никаква роля в бъдещето на Газа и трябва да си тръгне, както и да бъде разоръжен.“

Великобритания работи по дългосрочен план с нейните съюзници за постигане на мир „като част от решение с две държави“, каза той.

„Но без двата страни да участват добросъвестно в преговори, тази перспектива изчезва пред очите ни. Нашето послание е ясно: дипломатическо решение е възможно, но и двете страни трябва да се откажат от пътя на разрушението,“ заяви Стармър.

Британското правителство смята, че Израел е взел погрешно решение с плана си да поеме контрола над град Газа, заяви министър пред BBC.

„Смятаме, че решението е грешно. Смятаме, че то ще ескалира една вече нетърпима ситуация и ще доведе до още кръвопролития“, каза министърът по енергийна сигурност и нетни нулеви емисии Миата Фанбуле.

„Надяваме се израелското правителство да преразгледа решението си“, добави тя.

Приоритет за Обединеното кралство е да продължи да работи за постигане на прекратяване на огъня в Газа, за доставяне на повече хуманитарна помощ в територията и за „освобождаване на заложниците“, заяви още министър Фанбуле.

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид нарече решението на кабинета за сигурност за превземане на град Газа "катастрофа", която "ще доведе до още много катастрофи", предаде ДПА. 

Той написа днес в платформата "Екс", че планираното превземане на най-големия град в ивицата Газа ще доведе до смъртта на заложниците, както и до убийството на много израелски войници.

Премиерът Бенямин Нетаняху е бил подтикнат към решението от крайнодесните си коалиционни партньори Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, противно на възраженията на военното ръководство, коментира Лапид. 

Двамата крайнодесни министри са привърженици на идеята за пълно завземане на ивицата Газа и прогонване на живеещите там приблизително 2 млн. палестинци, отбелязва ДПА.

Австралия призовава Израел да не поема контрола над град Газа

Министърът на външните работи на Австралия Пени Уонг публикува изявление, в което казва:

„Австралия призовава Израел да не поема по този път, който само ще задълбочи хуманитарната катастрофа в Газа.“

Тя подчерта, че постоянното принудително разселване е нарушение на международното право, и отново настоя за незабавно прекратяване на огъня, свободен достъп за хуманитарна помощ и за връщане на заложниците, отвлечени от "Хамас" през октомври 2023 г.

„Решението с две държави е единственият път към траен мир - палестинска държава и държавата Израел, съществуващи рамо до рамо в мир и сигурност в международно признати граници“, добави Уонг.

По-рано и министърът на околната среда на Австралия Мъри Уот изрази своето неодобрение, заявявайки, че правителството твърдо се противопоставя на принудителната окупация на Газа.

Какво знаем за плана на Израел да поеме контрола над град Газа

Какво гласува кабинетът? Израелският кабинет по сигурността одобри план за „победа над "Хамас“ и военните ще се подготвят да поемат контрола над град Газа, като същевременно осигурят това, което определиха като „предоставяне на хуманитарна помощ на цивилното население извън бойните зони“, заяви канцеларията на премиера.

Кабинетът също така гласува за приемане на пет принципа за прекратяване на войната, включително израелски контрол върху сигурността в Газа и създаване на гражданска администрация, която да не е нито на "Хамас", нито на Палестинската власт.

Планът включва повече от една фаза, според израелски източник.

Начална фаза: Крайната дата за първата фаза от операцията, която включва евакуация на град Газа и разширяване на разпределението на помощта, е 7 октомври, според източника.

7 октомври 2025 г. е втората годишнина от атаката, водена от "Хамас", която предизвика войната на Израел в Газа. Датата е избрана умишлено заради символиката ѝ, каза източникът.

Израел значително ще разшири хуманитарната помощ в началото на първата фаза, според втори израелски източник, но планът не предвижда раздаване на помощ в самия град Газа като средство за насърчаване на палестинците да се евакуират.

Общият план се очаква да продължи до пет месеца, каза израелски служител пред CNN преди гласуването на кабинета.

Одобреният план е донякъде по-ограничен от пълно поемане на целия анклав, като се фокусира само върху град Газа и изключва околните лагери. Но все пак предвижда принудителна евакуация на почти половината от населението на територията. Военните на Израел вече контролират 75% от Газа.

Военни резерви: Началникът на израелските военни Еял Замир предупреди кабинета за опасността от влошаване на хуманитарната криза в Газа, опасността за заложниците и международните последствия от плана, според първия източник. Замир представи ограничен план, който кабинетът отхвърли, каза източникът.

В очевидна препратка към предложението на Замир, канцеларията на премиера заяви, че „алтернативен план, който бе представен на кабинета по сигурността, нито би постигнал победа над "Хамас", нито освобождаване на заложниците.“

Защо само град Газа? Все още не е ясно. Премиерът Бенямин Нетаняху публично настоява за пълен контрол над целия анклав.

Преди заседанието на кабинета Нетаняху бе попитан дали Израел планира да поеме военен контрол над цяла Газа. „Възнамеряваме“, каза Нетаняху пред Fox News. Той заяви, че Израел цели да „победа над "Хамас“ в Газа, преди да предаде територията на „гражданско управление, което не е "Хамас" и не подкрепя унищожението на Израел.“

Източник: CNN/BBC/БТА, Пламен Йотински    
Контрол на Израел над град Газа Международни критики Конфликт в Газа Хуманитарна криза в Газа Прекратяване на огъня Заложници Решение с две държави Бенямин Нетаняху Кеър Стармър Обвинения за етническо прочистване
