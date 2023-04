„Fox News” сключи мащабно споразумение с „Dominion” за милиони

В сделка, сключена в последния момент, американската фирма за технологии за гласуване” Dominion” се споразумя с „Fox News” точно преди началото на процеса за клевета.

„Dominion” искаше 1,6 млрд. долара от „Fox”, твърдейки, че телевизията е разпространила лъжи за нейните машини за гласуване на президентските избори през 2020 г.

Окончателното споразумение, договорено между двете страни, е за 787,5 млн. долара.

Сделката спестява на топ мениджърите на „Fox”, като президента на компанията Рупърт Мърдок и водещия Тъкър Карлсън, да дадат показания.

Богатите също плачат: Мърдок развали годежа си

В изявление „Fox” заяви, че постигнатото споразумение във вторник в един от най-очакваните съдебни процеси за клевета в най-новата история на САЩ отразява нейния "ангажимент към най-високите журналистически стандарти".

Главният изпълнителен директор на „Dominion” Джон Пулос заяви на пресконференция, че споразумението включва "признаване от страна на „Fox”, че е изрекла лъжи, които са причинили огромни щети на моята компания".

Началните пледоарии по делото трябваше да започнат във вторник следобед.

Обявяването на споразумението дойде след необяснимо забавяне от няколко часа, след като приключи изборът на съдебни заседатели, което предизвика спекулации, че зад кулисите се водят преговори.

В понеделник съдията от Върховния съд на Делауеър Ерик Дейвис обяви, че началото на процеса ще бъде отложено с 24 часа.

“Lies have consequences. The truth does not know red or blue.”



— Dominion Voting Systems lawyer Justin Nelson celebrates Fox News’ settlement of $787.5 million over its lies about Dominion in the wake of the 2020 election, sparing Fox News from a potentially damaging trial pic.twitter.com/1BC2CHUQ4j