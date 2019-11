Фоа гра: Да измъчваш, за да живееш в лукс 

О бщинският съвет на Ню Йорк гласува забрана на продажбите на гъши дроб. Забраната трябва да влезе в сила през 2022 г. Този ход беше приветстван от защитниците на животни, но много производители и ресторантьори останаха недоволни, тъй като в американския град има около 1000 ресторанта, които включват "фоа гра" в менюто си.

Какво всъщност е "фоа гра"?

В превод от френски език това означава „затлъстял черен дроб“. Скъпият деликатес всъщност представлява уголемен черен дроб на патици или гъски.

Докато гъшият дроб може да бъде произведен чрез естествено хранене, във Франция той трябва да бъде направен чрез процес, известен като „гаваж“. При него угояването на птиците започва около две седмици след като гъските и патиците достигнат зрялост. То се извършва по няколко пъти всеки ден, през тръба, която се вкарва в гърлото на животните. Количеството на храната достига близо 2 килограма дневно.

Насилственото угояване кара черния дроб на птиците да се уголеми до 10 пъти повече от нормалния си размер. След това много от животните изпитват трудности да стоят изправени. От причинения стрес те изскубват собствените си пера или се нападат взаимно.

Къде "фоа гра" е забранен?

В САЩ производството на "фоа гра" е забранено в Калифорния.

Индия забранява вноса на продукта, което означава, че "фоа гра" не може да се продава легално никъде в страната. В Австралия пък производството е забранено, но вносът е легален. Аржентина определя като незаконно производството на продукта в страната, защото го смята за акт на малтретиране или жестокост към животните. Израел също влиза в списъка на държавите, забранили производството.

BREAKING: #NewYorkCity just passed a bill to BAN the sale of #foiegras—a cruel product made from force-feeding ducks and geese through tubes shoved down their throats. pic.twitter.com/JKCxC5z6zQ