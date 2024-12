Заради неплатени данъци: Братята Тейт губят дело за £2,8 млн.

П олицията заведе гражданско дело за конфискуване на 2,8 млн. паунда, държани в седем замразени банкови сметки от братята Тейт и жена, която по правни причини може да бъде наричана само „J“.

Главният магистрат Пол Голдспринг отсъди в полза на полицията с решение, произнесено днес в Уестминстърския магистратски съд.

По време на предишното изслушване през юли Сара Кларк КС, представляваща полицията, описва братята Тейт, които са бивши кикбоксьори, като „серийни нарушители на данъчното законодателство и ДДС“.

