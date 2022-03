Финландия обмисля референдум за присъединяване към НАТО

Финландският парламент обсъжда петиция за провеждане на референдум за присъединяване към НАТО след нахлуването на Русия в Украйна. За това съобщават от Euronews.

Петиция с над 50 000 подписа призова финландските депутати да обсъждат членството в НАТО на фона на конфликта.

Премиерът на Финландия Сана Марин потвърди, че партиите ще бъдат помолени да обсъдят петицията.

Но тя добави в Туитър, че парламентът на страната няма да проведе "широк" дебат относно присъединяването към НАТО.

#Finland will soon begin a parliamentary discussion on joining #NATO. The alliance said Finland could be accepted within 24 hours after parliamentary approval.



The #Russian world has united #Europe as never before.