22 януари 2026, 11:37
Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи
Ф ил Колинс сподели открито за своите здравословни проблеми. В сряда (21 януари), преди 75-ия си рожден ден, музикантът от Genesis се появи в подкаста на BBC „Eras“ и даде рядък поглед върху здравословните предизвикателства, които е изпитвал през последните няколко години.

„Това е нещо, което продължава“, каза той на водещата Зоуи Бол. „Имам медицинска сестра, която е на разположение 24 часа, за да се увери, че взимам лекарствата си както трябва. Имах проблеми с коляното. Всичко, което можеше да се обърка с мен, се обърка“, казва Колинс.

Музикантът продължи: „Хванах COVID в болницата. Бъбреците ми започнаха да се запушват. Всичко изглеждаше, че се случва едновременно“

Фил Колинс разкри, че е претърпял пет операции на коляното и сега има само едно „което работи“. „Мога да ходя, макар и с помощ, знаете, с патерици или каквото там“, добави той.

След това той размишлява за възстановяването си и призна, че бъбреците му са „развалени“, защото е „пиел твърде много“. Оттогава е спрял да консумира алкохол и сподели, че наскоро е отпразнувал две години трезвеност.

„Наслаждавах се, че свърши турнето. След като се върнах от пътя, си казах: добре, ще правя всички тези неща, които не можех да правя“, обясни той. „Предполагам, че ми дойде прекалено много. Никога не бях пиян, въпреки че паднах няколко пъти. Но това е едно от онези неща, които се случиха и всичко ме застигна, и прекарах месеци в болница“.

„Последните няколко години бяха трудни, интересни и разочароващи“, призна той. „Но сега всичко е наред“, оптимист е музикантът.

Миналата година представител на Колинс потвърди, че той се възстановява след операция на коляното, сред онлайн спекулации, че е в хоспис.

През февруари 2025 г. осемкратният носител на „Грами“ сподели как здравословните му проблеми са повлияли на желанието му да свири музика, като каза пред списание MOJO, че въпреки че мисли за това да отиде в студиото си и да създаде нова музика, състоянието му го е спряло.

„Продължавам да мисля, че трябва да отида в студиото и да видя какво ще се случи. Но вече нямам апетит за това“, каза той тогава. „Истината е, че бях болен. Много болен“.

През 2022 г. Колинс се отказа от свиренето на барабани, след като здравословните му проблеми го затрудниха да вдигне палка. Същата година Genesis направиха последното си турне.

