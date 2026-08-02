Свят

„Органите ми просто отказваха“: Фил Колинс проговори за тежката си битка с алкохолизма

Музикалната легенда Фил Колинс си спомня за драматичен момент, в който петте му деца са се събрали до болничното му легло за последно сбогуване. Музикантът отваря дума за тежката си битка с алкохолната зависимост и пораженията върху здравето си

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 20:46
„Органите ми просто отказваха“: Фил Колинс проговори за тежката си битка с алкохолизма
Фил Колинс сподели сърцераздирателни подробности от най-тъмния си период, белязан от тежка алкохолна зависимост   
Източник: Getty Images

М узикалната легенда Фил Колинс сподели сърцераздирателни подробности от най-тъмния си период, белязан от тежка алкохолна зависимост.

През април 2024 г. 75-годишният изпълнител изпада в безсъзнание в швейцарска болница в резултат на продължителна употреба на алкохол. Мениджърът му, с когото работят повече от пет десетилетия, спешно свиква петте му деца — дъщерите Лили и Джоели, както и синовете му Саймън, Никълъс и Матю, за да бъдат до него, пише PEOPLE.

„Трябваше да се вземат критични решения от рода на „Да оставим ли Фил на животоподдържащи системи?“, спомня си носителят на „Грами“. „Бъбреците ми отказваха, органите ми просто отказваха. Хората идваха, за да се сбогуват с мен.“

Музикантът признава, че няма спомен от тези критични моменти. „Нямах никаква представа какво се случва. Всички се притесняваха, че никога повече няма да ме видят жив. Всичко можеше да приключи фатално.“

  • Седем месеца в болницата и ново начало

Спешният прием в лечебното заведение идва след друг инцидент през ноември 2023 г. Въпреки че тогава е изписан три дни преди Коледа, броени седмици по-късно Колинс отново е върнат по спешност в интензивното отделение, където прекарва общо седем месеца.

„Извадих огромен късмет, че се измъкнах от това“, споделя певецът и категорично допълва: „Излишно е да казвам, че оттогава не съм докосвал алкохол.“

След възстановяването му семейството се събира за четири дни в Лондон. Дъщеря му, актрисата Лили Колинс, прекарва часове до него в сълзи, споделяйки колко е благодарна за възможността отново да бъдат заедно.

  • Здравословните проблеми и сбогуването със сцената

В автобиографията си „Not Dead Yet“ („Още не съм мъртъв“) от 2016 г. Фил Колинс за първи път разкрива борбата си с алкохолизма, породен от труден личен живот и тежка контузия в гърба.

През последните години легендарният барабанист и певец се бори с редица здравословни проблеми, сред които увреждане на нервите, проблеми с коленете, бъбречна недостатъчност и диабет тип 2. Заради влошеното си състояние Колинс разчита на денонощни грижи от медицинска сестра. Здравословните му предизвикателства окончателно му отнеха възможността да свири на инструменти, което доведе и до официалното му пенсиониране след последното турне на групата Genesis през 2022 г.

Редактор: Стела Христова
Фил Колинс Алкохолна зависимост Здравословни проблеми Genesis Лили Колинс Възстановяване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Намериха 300 хиляди евро в жилищата на задържани за производство на фентанил

Намериха 300 хиляди евро в жилищата на задържани за производство на фентанил

Русия удари жестоко икономиката на Украйна

Русия удари жестоко икономиката на Украйна

НАП откри куп нарушения в заведения в центъра на София

НАП откри куп нарушения в заведения в центъра на София

Професор хвана 32 от 35 студенти в преписване, скривайки само един ред в изпитния въпрос

Професор хвана 32 от 35 студенти в преписване, скривайки само един ред в изпитния въпрос

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Дунав спря производството на Dacia и Ford в Румъния

Дунав спря производството на Dacia и Ford в Румъния

carmarket.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин легализира криптовалутите в Русия

Путин легализира криптовалутите в Русия

Свят Преди 6 часа

Регулирането и надзорът в тази сфера ще се осъществяват от Банката на Русия

САЩ може да са изразходвали почти всичките си ракети с голям обсег в Близкия Изток

САЩ може да са изразходвали почти всичките си ракети с голям обсег в Близкия Изток

Свят Преди 7 часа

В САЩ съществуват опасения относно готовността на въоръжените сили за бъдещи конфликти

САЩ се надяват до утре да се споразумеят с Иран

САЩ се надяват до утре да се споразумеят с Иран

Свят Преди 9 часа

Същевременно иранското външно министерство отрече Техеран да води преговори с Вашингтон

Австрия регистрира абсолютен температурен рекорд

Австрия регистрира абсолютен температурен рекорд

Свят Преди 9 часа

Новият температурен рекорд идва след поредица от необичайно горещи дни

Как риба спаси Гребния канал в Пловдив

Как риба спаси Гребния канал в Пловдив

България Преди 10 часа

В момента най-сериозният проблем е намаляването на популацията на белия толстолоб

Брунер: Европа издържа изпитанието "Сеута"

Брунер: Европа издържа изпитанието "Сеута"

Свят Преди 10 часа

Реакцията е показала, че ЕС разполага с необходимата устойчивост, за да се справя с подобни миграционни кризи

СДВР започна проверка за атака срещу хотел в София

СДВР започна проверка за атака срещу хотел в София

България Преди 10 часа

От СДВР съобщиха, че са започнали проверка по всички налични данни и обстоятелства около инцидента

Значителни инвестиционни плащания по Плана за възстановяване са концентрирани през август и могат отново да увеличат натиска върху бюджета.

Европейските пари свиха бюджетния дефицит през юли

Парите ни Преди 11 часа

Плащането от 0,9 млрд. евро по Плана за възстановяване подобри салдото, но разходите продължават да растат

Непълнолетният, потрошил автобус в София, бил пиян

Непълнолетният, потрошил автобус в София, бил пиян

България Преди 11 часа

Той е с мярка: надзор от инспектор на Детска педагогическа стая

Забраниха ползването за други нужди на питейна вода в Троян

Забраниха ползването за други нужди на питейна вода в Троян

България Преди 12 часа

Забраната важи за всички населени места в общината

Назначиха нов директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

Назначиха нов директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

България Преди 12 часа

Той поема поста от Пламен Тодоров

Белгийският принц Емануел има таен живот като диджей Vyntrix

Белгийският принц Емануел има таен живот като диджей Vyntrix

Любопитно Преди 12 часа

Двадесетгодишният принц Емануел, третото дете на крал Филип и кралица Матилда, гради дискретна музикална кариера. Неговото алтер его DJ Vyntrix издаде първия си самостоятелен сингъл, придружен от видеоклип с емблематични места от Брюксел

Ново развитие за бюджета в Конституционния съд

Ново развитие за бюджета в Конституционния съд

България Преди 12 часа

Съдът допусна за разглеждане и оспорване на член от Закона за здравето

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

България Преди 12 часа

Служител от Морска администрация предава ценния субфосил на Регионалния исторически музей след консултация със специалисти

Сблъсък между ГЕРБ и ДБ за санкциите по Закона "Магнитски"

Сблъсък между ГЕРБ и ДБ за санкциите по Закона "Магнитски"

България Преди 12 часа

ГЕРБ: Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

България Преди 12 часа

Служителите на ГДБОП проведоха безпрецедентна операция, неутрализирайки високотехнологична лаборатория в столичния квартал „Факултета“

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
1

Спасиха рядък вид кълвач

sinoptik.bg
1

Спасиха щъркел в русенското село Бъзън

sinoptik.bg

Край на високите токчета и дамските чанти? Gen Z променя правилата за вечерния аутфит

Edna.bg

64 години по-късно: Смъртта на Мерилин Монро продължава да буди въпроси

Edna.bg

Нямаше българско дерби на Апоел Беер Шева - Цървена звезда, шок за Лион (всички резултати от ШЛ)

Gong.bg

Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

Gong.bg

Арестуваха въоръжен мъж в голф клуба на Тръмп в Калифорния ден преди посещението му (ВИДЕО)

Nova.bg

Откриха 300 хиляди евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил (СНИМКИ)

Nova.bg