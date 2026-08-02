„Органите ми просто отказваха“: Фил Колинс проговори за тежката си битка с алкохолизма

М узикалната легенда Фил Колинс сподели сърцераздирателни подробности от най-тъмния си период, белязан от тежка алкохолна зависимост.

През април 2024 г. 75-годишният изпълнител изпада в безсъзнание в швейцарска болница в резултат на продължителна употреба на алкохол. Мениджърът му, с когото работят повече от пет десетилетия, спешно свиква петте му деца — дъщерите Лили и Джоели, както и синовете му Саймън, Никълъс и Матю, за да бъдат до него, пише PEOPLE.

Phil Collins Recalls Moment His 5 Kids Came to His Bedside for What Could’ve Been Final Goodbyes amid His Alcohol Addiction https://t.co/VSh7csIMpR — People (@people) August 2, 2026

„Трябваше да се вземат критични решения от рода на „Да оставим ли Фил на животоподдържащи системи?“, спомня си носителят на „Грами“. „Бъбреците ми отказваха, органите ми просто отказваха. Хората идваха, за да се сбогуват с мен.“

Музикантът признава, че няма спомен от тези критични моменти. „Нямах никаква представа какво се случва. Всички се притесняваха, че никога повече няма да ме видят жив. Всичко можеше да приключи фатално.“

Седем месеца в болницата и ново начало

Спешният прием в лечебното заведение идва след друг инцидент през ноември 2023 г. Въпреки че тогава е изписан три дни преди Коледа, броени седмици по-късно Колинс отново е върнат по спешност в интензивното отделение, където прекарва общо седем месеца.

„Извадих огромен късмет, че се измъкнах от това“, споделя певецът и категорично допълва: „Излишно е да казвам, че оттогава не съм докосвал алкохол.“

След възстановяването му семейството се събира за четири дни в Лондон. Дъщеря му, актрисата Лили Колинс, прекарва часове до него в сълзи, споделяйки колко е благодарна за възможността отново да бъдат заедно.

Two years ago, he lay on his deathbed in a Swiss hospital. Now the mega-selling singer is open to the idea of a fourth wife. ‘I’d love to be in love again,’ he tells Decca Aitkenhead https://t.co/1jUT5OgL9K — The Times and Sunday Times (@thetimes) August 2, 2026

Здравословните проблеми и сбогуването със сцената

В автобиографията си „Not Dead Yet“ („Още не съм мъртъв“) от 2016 г. Фил Колинс за първи път разкрива борбата си с алкохолизма, породен от труден личен живот и тежка контузия в гърба.

През последните години легендарният барабанист и певец се бори с редица здравословни проблеми, сред които увреждане на нервите, проблеми с коленете, бъбречна недостатъчност и диабет тип 2. Заради влошеното си състояние Колинс разчита на денонощни грижи от медицинска сестра. Здравословните му предизвикателства окончателно му отнеха възможността да свири на инструменти, което доведе и до официалното му пенсиониране след последното турне на групата Genesis през 2022 г.