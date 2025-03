„Бях много болен“: Фил Колинс сподели подробности за здравето си

Ф ил Колинс разкри тревожни подробности за здравословното си състояние.

„Работата е там, че бях болен. Имам предвид – много болен“, сподели 74-годишният музикант в интервю за списание MOJO.

Легендарният певец и автор на песни, баща на Лили Колинс – звездата от "Емили в Париж", до голяма степен се оттегли от общественото пространство след финала на турнето The Last Domino? на Genesis през март 2022 г. Поради сериозни здравословни проблеми той беше принуден да изнася концерти, седейки на стол, докато синът му, Ник Колинс, пое ролята на барабанист.

Phil Collins has offered a heartbreaking update on his health. https://t.co/0IA2XSHt5r — Us Weekly (@usweekly) February 22, 2025

В новото си интервю Колинс призна, че заболяванията му са потиснали желанието му да композира и записва нова музика.

„Продължавам да си казвам, че трябва да сляза в студиото и да видя какво ще се получи, но вече не изпитвам този глад“, признава той.

Фил Колинс страда от диабет тип 2 и увреждане на нервите, вследствие на гръбначна травма от 2007 г. В продължение на години той изобщо не можеше да свири на барабани, преди да се подложи на операция през 2015 г. След успешната интервенция той триумфално обяви, че „вече не е пенсиониран“.

Рокаджията се събра отново с колегите си от Genesis – Майк Ръдърфорд и Тони Банкс – за второто и последно турне на групата през 2020 г. Въпреки това някои от концертите на The Last Domino? бяха отложени през 2021 г. заради пандемията от COVID-19.

Питър Габриел, който беше фронтмен на Genesis от 1967 до 1975 г., не се включи в турнето, но присъства на последния концерт в O2 Arena в Лондон, за да подкрепи Колинс.

„Фил вече не е в същата форма, но те свършиха страхотна работа“, коментира Габриел пред MOJO. „Присъствието ми там беше като ритуал. Бях част от създаването на Genesis, затова исках да бъда там в края.“

През 2023 г., в интервю за BBC News, Ръдърфорд разкри, че Колинс е „много по-неподвижен“ заради влошеното си здраве.

„В момента си е вкъщи, радва се на живота“, каза той. „Работи усилено през годините и мисля, че сега просто се наслаждава на времето си у дома.“

Още по-нов поглед върху състоянието му дава документалният филм Phil Collins: Drummer First (2024), в който музикантът откровено говори за това как здравословните му проблеми са засегнали страстта му към барабаните.

„Ако не мога да правя това, което съм правил преди, толкова добре, колкото съм го правил, предпочитам просто да си почивам“, споделя той. „Ако някой ден се събудя и мога да държа чифт палки, ще седна зад барабаните. Но усещам, че съм изразходвал всичките си „въздушни мили“. Все още свиквам с мисълта... Прекарах целия си живот зад барабаните. Изведнъж да не мога да свиря – това е шок.“

Фил Колинс получава първия си пластмасов барабан на тригодишна възраст. Впоследствие, като професионален музикант, продава внушителните 33,5 милиона солови албума в САЩ, а с Genesis – над 100 милиона по целия свят.

Phil Collins, 74, reveals sad health update after retiring: I’ve been ‘very sick’ https://t.co/V0VPYhPTpy pic.twitter.com/aYHlM7kZjj — New York Post (@nypost) February 21, 2025

Първоначално нает като барабанист на групата, след напускането на Габриел през 1975 г. той става и водещ вокал. Колинс напуска Genesis през 1996 г., за да се съсредоточи върху соловата си кариера, но групата за кратко продължава с Рей Уилсън като фронтмен до 2000 г. Съставът от 80-те се събира за турнето Turn It On Again през 2007 г. и участва в документалния филм на BBC Genesis: Together and Apart (2014).

През годините Фил Колинс печели множество награди, сред които Оскар за най-добра оригинална песен с You’ll Be in My Heart от саундтрака на Тарзан на Disney. Осемкратен носител е на Грами и през 2010 г. е въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с Genesis.