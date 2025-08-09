Свят

Гневни пътници попречиха на ферибот да отплава от гръцко пристанище

Наложило се да се намеси бреговата охрана

9 август 2025, 14:35
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Р азгневени пътници са попречили в събота сутрин на ферибот да отплава от пристанището Пирея в Атина към Цикладските острови, съобщава телевизия "Скай".

Пътниците е трябвало да пътуват в петък, но поради ограниченията за корабоплаването заради бурния вятър, курсовете им са били отменени.

Те пристигнали в събота в Пирея, за да отпътуват към дестинацията си, но когато се опитали да се качат на кораба, екипажът ги информирал, че не могат да сменят билетите си.

Ядосани пътниците се качили на рампата и в продължение на доста време не позволявали на ферибота да отпътува.

Наложило се да се намеси бреговата охрана, която ги уведомила, че ако не слязат, ще се наложи да ги арестува. След час преговори напрежението спаднало, рампата била освободена и корабът отплавал.

Днес курсовете на корабите се изпълняват нормално. Според прогнозите не се очакват нови проблеми до почивните дни за Успение Богородично, 15 август, когато много гърци пътуват извън големите градове.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
Голям пожар гори край Сунгурларе, евакуираха дом за възрастни хора

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Мащабна акция на полицията в София: Иззеха над 2 кг фентанил, осем души са арестувани

Стрелба на „Таймс Скуеър" в Ню Йорк, трима са ранени

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

