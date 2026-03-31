ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

31 март 2026, 08:33
Източник: iStock Photos/Getty Images

ФБР е установило връзки между заподозрения за нападението над синагогата в близост до американския град Детройт и проиранската групировка "Хизбула" в Ливан, съобщи федералната агенция, цитирана от ДПА.

"Въз основа на събраните до момента доказателства, оценяваме това нападение като терористичен акт, вдъхновен от "Хизбула" и насочен умишлено срещу еврейската общност“, заяви на пресконференция Дженифър Руниън, специален агент на ФБР, отговаряща за офиса в Детройт.

Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ

Преди около три седмици мъж се вряза с автомобил в портала на синагогата "Темпъл Израел", която е смятана за най-голямата синагога на реформисткото юдаизъм в САЩ, в "Уест Блумфилд", предградие на Детройт, което накара охранителите да открият огън. Един охранител беше улучен от изстрелите на нападателя и ранен. Нападателят се самоуби в горящия си автомобил. Никой, включително повече от 100 малки деца, намиращи се по това време в синагогата, не пострада.

Разследващите посочиха индикации за връзки на заподозрения с "Хизбула", включително видеоклипове и публикации на телефона му, в които той изразяваше намерение да убие евреи в САЩ.

"Смъртта му беше просто средство или инструмент да убие колкото се може повече евреи", заяви ФБР.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи по-рано, че заподозреният е родом от Ливан и е натурализиран американски гражданин, живял в Диърборн Хайтс, Мичиган. Според кмета на града, Мо Байдун, заподозреният е загубил няколко членове на семейството си, включително племенница и племенник, по време на израелски удар по дома му в Ливан, посочва ДПА.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

Ирина Щонова коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени

Според Зорница Костова след опита за убийство край Перник Васил Михайлов се укривал в Боровец

Повдигнаха най-тежкото обвинение на един от участниците в конфликта

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

За да приготвите този „кралски" пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци" от кухнята

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

