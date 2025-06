Фанатиците от PETA погнаха Уилям и Кейт, защото кучето им родило

А ктивисти за правата на животните взеха на прицел към принца и принцесата на Уелс, като ги наричат „изключително откъснати от света“, защото развъждат кокер шпаньолите си по време на така наречената „криза с бездомността на животните“.

Активисти от People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) заявиха, че никой не трябва да „ражда котило“, когато приютите за животни са пълни с кучета, нуждаещи се от любящи домове, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Принц Уилям е сниман с кучето си Орла и три от нейните кученца

на снимка, направена от Кейт и публикувана от двореца Кенсингтън в събота за 43-ия му рожден ден. Снимката е придружена от надпис: „Честит рожден ден! С обич C, G, C, L, Орла и кученцата!“. Инициалите се отнасят до Кейт и техните деца, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Но Елиза Алън, вицепрезидент по програмите на американската организация PETA, каза: „Принцът и принцесата на Уелс трябва да знаят, че приютите тук и по света са препълнени с кученца, отчаяни да търсят втори шанс в любящ дом“. Тя добави, че

„създаването на котило насред тази криза с бездомността на животните е потресаващо неактуално“.

Г-жа Алън – която веднъж изпрати на Меган Маркъл веганска кожена чанта като подарък за рождения ден през 2018 г. - добави: „Ако Уилям ще води Великобритания, може би ще вземе урок от крал Чарлз и кралица Камила, които са избрали да осиновят от приют, вместо да допринесат за проблема“.

PETA е известна с това, че е откровена и си е навлякла критики от онези, които твърдят, че действа като „политическа протестна група“, въпреки че има благотворителен статут – но организацията настоява, че целта ѝ „е и винаги е била да намали страданието на животните“.

На снимката едно от кученцата шоколадов кокер шпаньол е галено от Уилям, докато майка им Орла е зад него. Принцът и принцесата имат Орла от 2020 г., след като първото им куче заедно, Лупо, също кокер шпаньол – което им беше подарено като сватбен подарък от брата на Кейт, Джеймс Мидълтън – почина неочаквано. Джеймс е опитен развъдчик и е притежавал три поколения кокер шпаньоли. Орла роди четири кученца миналия месец, а снимката е направена в Уиндзор в слънчев ден по-рано през юни. Според Telegraph, се смята, че

кралската двойка планира да задържи едно от новите кученца.

Orla has puppies! Royal arrivals for the Wales family https://t.co/uaNMm0rl6S pic.twitter.com/THLYChUdvA — Tatler (@Tatlermagazine) June 23, 2025

През февруари кралица Камила разказа как е осиновила спасено кученце, след като е била съкрушена от смъртта на любимото си куче Бет. Кралицата разкри попълнението в кучешкото си семейство, наречено Моли, когато се срещна с друг любител на кучета на събитие в Кентърбъри, Кент.

Бъкингамският дворец публикува новината за смъртта на Бет в социалните мрежи миналия ноември, заедно с монтаж от снимки на кралския домашен любимец, като съобщението описва радостта, която животното е донесло на Камила. Бет, джак ръсел териер, е осиновена от Камила от приюта за кучета и котки в Батерси през 2011 г., точно както и другото ѝ спасено куче Блубел на следващата година.

Моли е момиче, родено на Boxing Day, и също е от Батерси, спасителния център за животни в Южен Лондон, на който Камила е патрон.