Нова любов с големи уши в живота на кралица Камила

К ралица Камила показа своето очарователно ново кученце, пакостлива смесица от Джак Ръсел, след сърцераздирателната загуба на любимото ѝ последно куче Бет, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

В трогателен момент, който със сигурност ще зарадва феновете на кралското семейство,

кралица Камила представи очарователно ново попълнение в кралското домакинство – нахално малко кученце на име Моли,

осиновено от приюта за кучета и котки в Батерси.

77-годишната кралица, която отдавна е известна с любовта си към кучетата, особено към енергичната порода Джак Ръсел териер, сподели очарователна снимка на мъничкото кученце, уверено седнало в скута ѝ. С огромните си уши, изправени мирно, Моли изглежда като разглезен кралски домашен любимец.

Описана като „палава“ и „много обичан кучешки компаньон“, се смята, че Моли е от части Джак Ръсел – порода, близка до сърцето на кралицата. Предишните ѝ четириноги приятели, Бет и Блубел, и двете спасени от Батерси, станаха известни, след като бяха бродирани като мотиви върху коронационната рокля на Нейно Величество.

Това последно попълнение в семейството на кралица Камила и крал Чарлз III идва

след дълбоко тъжен момент за кралицата – смъртта на нейното скъпоценно куче Бет през ноември 2024 г.

Бъкингамският дворец потвърди новината с емоционално изявление, наричайки Бет „много обичана спътница“, която донесе „толкова радост“.

В изявлението се казва: „Тъжно сбогуване с Бет, много обичаната спътница на кралицата от приюта за кучета и котки Батерси, която донесе такава радост, независимо дали на разходки, помагайки по официални задължения или свита край огъня“. Камила осинови тогава 12-седмичното кученце през август 2011 г., след като се влюби в снимката му в имейл, изпратен ѝ от приюта за кучета и котки Батерси. Камила, която стана патрон на благотворителната организация през 2016 г., каза пред Daily Mail по това време: „Не можах да ѝ устоя. Тя е прекрасна. Толкова е вълнуващо. Нямам търпение да се запознае със семейството“.

Когато кралят присъства на Кралското вариететно представление седмици след смъртта на кучето, той каза на телевизионната водеща Аманда Холдън – която е посланик на световноизвестния център за спасяване на животни в Лондон – че кралската двойка планира да си вземат ново куче.

