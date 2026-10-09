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Фактури в чекмеджета няма: ГЕРБ атакува управляващите за одита на АПИ

Теменужка Петкова заяви, че партията има данни за манипулиране на документи и прехвърляне на разходи между бюджетите за 2025 и 2026 г.

9 октомври 2026, 11:25
Фактури в чекмеджета няма: ГЕРБ атакува управляващите за одита на АПИ
Източник: БТА
  • ГЕРБ подаде сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации при одита на АПИ.
  • Петкова твърди, че целта е да се промени отчетеният бюджетен дефицит.
  • Окончателният одитен доклад на Сметната палата се очаква до 30 октомври 2026 г. 

ГЕРБ-СДС обвини управляващите в опит за увеличаване на дефицита за 2025 г.

ГЕРБ подаде сигнал към Европейската комисия (ЕК) във връзка с възложения на Сметната палата от Народното събрание извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Това съобщи на брифинг в кулоарите на парламента народният представител от ГЕРБ Теменужка Петкова.

Преди близо месец ви запознахме с информация, че в рамките на този извънреден одит на АПИ се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи. Това, което всъщност стана известно е, че след устните указания на Министерство на финансите в АПИ се изготвят документи, сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г., но се създават документи и сертификати, на база на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджет на 2025 г., а трябва да бъдат осчетоводени за 2026 г., обясни Петкова.

Целта на това мероприятие е да се увеличи неправомерно дефицитът за изтеклата 2025 г. и да се намали скандалният бюджетен дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2026 г., каза тя. С тази информация министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков се оказа, че разполага още преди проектът на доклад за одита на АПИ да е факт, коментира Теменужка Петкова.

382 лева бюджет в АПИ, а поръчки за 1,5 милиарда

По нейни думи от доклада за одита на АПИ става ясно, че е връчен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на всички бивши ръководители на пътната агенция, чиято дейност е била обект на контрол.

В доклада на Сметната палата става ясно, че митът на управляващите от „Прогресивна България“ за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени, посочи още тя. Няма издадени такива фактури, няма приети от Управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни. Така че ние в рамките на вчерашния ден сигнализирахме Европейската комисия, надяваме се да бъдат предприети съответните мерки, обясни Петкова.

Няма как в името на едни тясно партийни цели да се жертва авторитетът на страната и на нашите национални и европейски институции, заяви депутатът от ГЕРБ. 

В началото на септември от ГЕРБ информираха, че разполагат с данни, че в резултат на устни указания на Министерството на финансите в АПИ се създават документи, на базата на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 г. в 2025 г. От финансовото министерство заявиха в позиция, че категорично се разграничават от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. След запитвания от Сметната палата информираха, че се извършват всички одити на Агенция „Пътна инфраструктура“, социалните плащания и публичните финанси, възложени от Народното събрание, и към настоящия момент няма приети от Сметната палата окончателни одитни доклади по нито един от тях. От институцията уточниха, че окончателният одитен доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2026 г.

Източник: БТА, Петра Куртева    
ГЕРБ управляващи одит АПИ
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