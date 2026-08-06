Еврото падна до историческо дъно спрямо албанския лек

Е вропейската валута достигна най-ниския си официален курс спрямо албанския лек, докато силните публични финанси, намаляващият външен дефицит и ръстът на инвестициите продължават да подкрепят валутата на Албания.

Еврото падна до 93,36 лека. От началото на 2026 г. европейската валута е поевтиняла с 3,5% спрямо албанската, а на годишна база спадът достига 4,15%.

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На този фон икономическите показатели на Албания продължават да се подобряват. Дефицитът по текущата сметка през 2025 г. е намалял със 70% до 178 млн. евро, което показва значително свиване на външния дисбаланс.

Положителна остава и динамиката при чуждестранните инвестиции.

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Същевременно публичните финанси се подобряват. Бюджетът на Албания е на излишък от 52,8 млрд. лека през първото полугодие – показател, който допълнително подкрепя националната валута.