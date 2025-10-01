Свят

Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС

Дебатът подчертава разликите между страните на първа линия в ЕС и тези, по-отдалечени от руските и украинските граници

1 октомври 2025, 17:15
Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС
Източник: БТА

П редложението на Урсула фон дер Лайен за "стена от дронове", която да помага за защитата на Европа от Русия, вече среща скептицизъм както във Франция, така и в Германия.

"Аз съм предпазлив спрямо такива термини. Въпросите са малко по-сложни и комплексни", заяви френският президент Еманюел Макрон пред журналисти в сряда, преди срещата с лидерите на ЕС в Копенхаген, посочвайки своите по-належащи отбранителни приоритети.

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

"В действителност, трябва да разполагаме с усъвършенствани системи за ранно предупреждение, за да можем по-добре да предвиждаме заплахите, трябва да има възпиращи способности с европейски далекобойни оръжия и повече системи за противовъздушна отбрана и противодронови системи", добави той.

През последните седмици дронове са нарушавали въздушното пространство на Полша, Румъния, Дания и Норвегия, като Европа е отправяла вината към Русия в много от случаите. Тези инциденти придават нов тласък на идеята за "стена от дронове" - инициатива, предложена за първи път от страните на първа линия миналата година и подкрепена от фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза миналия месец.

Въпреки това, по-рано тази седмица германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че има по-неотложни приоритети за решаване. "Разбира се, отбраната срещу дронове е важна, но не чрез стена от дронове", каза той пред аудиторията на Варшавския форум за сигурност.

Дебатът за "стената от дронове" също подчертава как географията често води до различия сред европейските лидери относно най-добрия начин за защита на континента от външни заплахи, включително Русия, а тези различия станаха видими в Копенхаген, когато лидерите пристъпваха към срещата на върха, пише Politico.

Италианският премиер Джорджа Мелони предупреди да не се забравя южният фланг на Европа, послание, което беше повторено и от нейния гръцки колега Кириакос Мицотакис.

"Всеки общ европейски отбранителен проект, който се отнася до Европа, не може да се ограничава само до източните граници на континента", заяви той пред журналисти.

Междувременно латвийската премиерка Евика Силиня и литовският президент Гитанас Науседа похвалиха проекта преди срещата в Копенхаген, като изтъкнаха ясно разграничение между страните на първа линия и тези, по-отдалечени от руските и украинските граници.

 

Според Макрон, европейците трябва вместо това да се съсредоточат върху съвместното развитие на системи за ранно предупреждение (Франция и Германия в момента си сътрудничат по този въпрос); да придобият местни "възпиращи" способности за далечен удар, включително балистични ракети; и да закупят повече системи за противовъздушна отбрана.

Френският президент също посочи, че ядреното възпиране играе роля.

Държави от ЕС, включително България: Изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет

Това не означава, че дроновете не са важни, добави Макрон. "Движа се напред с ускорен темп, за да разполагаме с възможности за дронове и противодронови системи", каза той.

"Стената от дронове" е един от четирите отбранителни проекта на ЕС, предложени от Брюксел преди сряда на срещата на Европейския съвет.

Източник: Politico    
Макрон Стена от дронове ЕС отбрана Урсула фон дер Лайен Русия Стратегически различия Дронове Ранно предупреждение Противовъздушна отбрана
