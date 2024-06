Източник на "Ройтерс": Германия обмисля да закупи още 8 изтребителя Ф-35

Г ермания обмисля да закупи още 8 изтребителя Ф-35, произведени от американската отбранителна компания "Локхийд Мартин", което ще бъде в допълнение към вече поръчаните 35 самолета, съобщи военен източник за Ройтерс.

Агенцията отбелязва ексклузивно, че Берлин проучва разходите за такава покупка според нейния източник. Тези почти незабележими изтребители се смятат днес за най-модерните бойни самолети в света.

През 2022 г. Германия реши да поръча 35 изтребителя Ф-35, включително ракети и други оръжия за около 10 млрд. евро (10,89 млн. долара).

