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Източник на "Ройтерс": Германия обмисля да закупи още 8 изтребителя Ф-35

Изтребителите Ф-35 имат модерни сензори, а според техния производител "Локхийд Мартин" е почти невъзможно да бъдат проследени

7 юни 2024, 11:37
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Г ермания обмисля да закупи още 8 изтребителя Ф-35, произведени от американската отбранителна компания "Локхийд Мартин", което ще бъде в допълнение към вече поръчаните 35 самолета, съобщи военен източник за Ройтерс.

Агенцията отбелязва ексклузивно, че Берлин проучва разходите за такава покупка според нейния източник. Тези почти незабележими изтребители се смятат днес за най-модерните бойни самолети в света.

През 2022 г. Германия реши да поръча 35 изтребителя Ф-35, включително ракети и други оръжия за около 10 млрд. евро (10,89 млн. долара).

Изтребителите Ф-35 имат модерни сензори и друго оборудване и според техния производител "Локхийд Мартин" е почти невъзможно да бъдат проследени с радар.

Те ще заменят остаряващите "Торнадо", единствените германски самолети, които могат да носят американските ядрени бомби, съхранявани в Германия.

Германските военновъздушни сили използват самолети "Торнадо" от 80-те години на миналия век и Берлин планира между 2025 г. и 2030 г. да ги свали от въоръжение.

Новите изтребители Ф-35 ще бъдат разположени от 2027 г. в германската военновъздушна база близо до западния град Бюхел в Германия и могат да носят и американски ядрени оръжия.

Първите осем изтребителя Ф-35 се планира да бъдат доставени през 2026 г., като първоначално ще бъдат базирани в САЩ за обучение на пилотите.

* Във видеото: Изтребител F-16 се разби в Германия

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Източник: БТА, Ирина Евгениева    
Германия изтребител Ф-35

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