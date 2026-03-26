Свят

Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05" и „Сивей Гаоцзин-2-06" бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D" от космодрума Тайюан в провинция Шанси

26 март 2026, 11:36
Източник: БТА

К итай осъществи успешен старт на два търговски спътника за дистанционно наблюдение на Земята, предаде Синхуа.

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси и по-късно изведени в зададената орбита.

Спътниците от този тип предоставят данни, използвани в земеделието и при оформянето на градски пространства. Те се използват за топографско заснемане и картографиране, предотвратяване на природни бедствия и смекчаване на последиците от тях, както и за морски мониторинг.

Китай изведе в орбита спътник, който ще предупреждава за природни бедствия

За ракетите от серията „Чанчжън“ („Лонг Марч“) това е 634-тата мисия.

Китай активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии, предназначени за усвояване на Луната. С подкрепата на държавата китайски специалисти реализират проекти за изследване на астероиди и Марс. В орбита функционира китайската космическа станция „Тянгун“.

Източник: БТА, Елена Христова    
Китай Космическа програма Сателити Дистанционно наблюдение на Земята Ракета носител Чанчжън Земеделие Картографиране Природни бедствия Изследване на космоса
Последвайте ни

По темата

Александра Братанова:

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

Дронове поразиха турски танкер с 140 000 тона руски петрол

Дронове поразиха турски танкер с 140 000 тона руски петрол

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 14 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 14 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 13 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар на покрива на общината в Разград, служителите са евакуирани

Пожар на покрива на общината в Разград, служителите са евакуирани

България Преди 12 минути

Причината за пожара все още се изяснява, а екипи на пожарната продължават работа на място

<p>&bdquo;Докато дишаме, всички сме изложени на риск&ldquo;:&nbsp;&bdquo;Бялата чума&ldquo; се завръща в САЩ</p>

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Свят Преди 21 минути

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

Всеки втори българин е с нелекувано или неконтролирано високо кръвно налягане

България Преди 1 час

Проф. Карамфилов и колегите му подчертават значението на придържането към медикаментозното лечение

,

Брокерите запретват ръкави и се включват в ремонтите в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive

Любопитно Преди 1 час

Журито ще даде следващите си оценки тази събота от 20:00 ч.

Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

България Преди 1 час

Подписването на документа е резултат от официалните преговори между лидерите на Беларус и КНДР

Секундата между контрола и катастрофата: Как да овладеем автомобила в критичен момент

Секундата между контрола и катастрофата: Как да овладеем автомобила в критичен момент

Любопитно Преди 1 час

Ние в "Нет Инфо" и CarMarket вярваме, че разговорът за пътната безопасност трябва да е постоянен и конструктивен, а не само реактивен. Затова стартираме кампанията „Отговорни на пътя“

Двама загинали при ракетна атака над Абу Даби

Двама загинали при ракетна атака над Абу Даби

Свят Преди 1 час

Още трима души са ранени

.

Страх от бежанска вълна: Австралия забрани влизането на ирански туристи с валидни визи

Свят Преди 1 час

Правителството на Антъни Албанезе предприе безпрецедентна стъпка, като анулира валидните визи на хиляди иранци заради опасения, че те няма да се завърнат в родината си след края на почивката си

Статуята на свободата

Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

Свят Преди 1 час

Пропагандният клип на иранската държавна телевизия използва изкуствен интелект, за да съчетае кадри на разрушение с теорията за острова на Епстийн и антивоенни послания, насочени към западната аудитория

Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

Свят Преди 1 час

При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени щети

Загинал е човек около хижа Грънчар

Загинал е човек около хижа Грънчар

България Преди 2 часа

Не са известни причините за смъртта му

Снимката е илюстративна

Атон след труса: Предмети летяха от рафтовете, вибрацията дойде отдолу нагоре

Свят Преди 2 часа

Земетресението в сряда вечерта, регистрирано в 21:08 ч. с епицентър край Карея, е било усетено като изключително интензивно

,

Жената, обвинена в стрелба по дома на Риана, пледира невинна

Любопитно Преди 2 часа

Стряскащи разкрития в съда в Лос Анджелис: 35-годишната Иванна Ортис е обвинена в опит за убийство на поп иконата, рапъра ASAP Rocky и трите им малки деца, след като е изстреляла десетки патрони с полуавтоматична пушка

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

Технологии Преди 2 часа

Двете компании бяха признати за отговорни от съдебно жури, че не са изпълнили качествено задълженията си да предупредят потребителите за рисковете от използването на техните услуги и това може да промени сектора и как той ще бъде регулиран

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

България Преди 2 часа

Земетресението е регистрирано на 25 март в 21:08 часа, а епицентърът е на около 280 км от София

<p>Ценови шок на бензиностанциите - с колко&nbsp;поскъпнаха горивата у нас</p>

Горивата в България продължават да поскъпват

Пари Преди 2 часа

През последния месец най-голямо увеличение има при дизела, а метанът остава почти стабилен

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Всяка жена може да се справи сама, ако повярва в себе си! (ВИДЕО)

Edna.bg

„Поетите“ тръгват на лятно турне със стихове за жената

Edna.bg

Виляреал иска футболист на Станимир Стоилов

Gong.bg

Алонсо е казал "да" на Ливърпул, но има важно изискване

Gong.bg

Гюров на среща със земеделци и животновъди: Подготвяме мерки, които да успокоят гражданите и бизнеса

Nova.bg

Шофьор намушка друг в Бургас

Nova.bg