Китай изстреля спътници за картографиране на Земята

К итай осъществи успешен старт на два търговски спътника за дистанционно наблюдение на Земята, предаде Синхуа.

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси и по-късно изведени в зададената орбита.

中国成功发射四维高景二号05、06星

China on Mar. 26 launched a Long March-2D carrier rocket, placing two new satellites into space. The rocket blasted off at 6:51 a.m. (Beijing Time) from the Taiyuan Satellite Launch Center in north #China's Shanxi Province and sent the pair of…

Спътниците от този тип предоставят данни, използвани в земеделието и при оформянето на градски пространства. Те се използват за топографско заснемане и картографиране, предотвратяване на природни бедствия и смекчаване на последиците от тях, както и за морски мониторинг.

За ракетите от серията „Чанчжън“ („Лонг Марч“) това е 634-тата мисия.

Китай активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии, предназначени за усвояване на Луната. С подкрепата на държавата китайски специалисти реализират проекти за изследване на астероиди и Марс. В орбита функционира китайската космическа станция „Тянгун“.