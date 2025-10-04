Любопитно

Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

Професор по Космос, който е помогнал за проектирането на новаторски спътник, заяви, че той „дълбоко ще промени разбирането ни за Вселената“

4 октомври 2025, 14:45
Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?
Източник: Getty Images

П рофесор по Космос, който е помогнал за проектирането на новаторски спътник, заяви, че той „дълбоко ще промени разбирането ни за Вселената“, пише BBC.

Сателитът Euclid, изстрелян от компанията Space X на Илон Мъск, е разработен от екип, в който е включен и професор Адам Амара от Университета в Съри.

Изминаха две години от началото на шестгодишна мисия за събиране на висококачествени изображения, които ще помогнат на астрономите да получат представа за природата на тъмната материя и тъмната енергия.

Проф. Амара от остров Уайт се надява, че това ще разпали въображението на бъдещите космически учени.

Никой друг космически телескоп преди това не е успявал да комбинира широчината, дълбочината и остротата на зрението, които Евклид може.

Телескопът „Джеймс Уеб“, например, има много по-висока резолюция, но не може да покрие толкова небесно пространство, колкото „Евклид“ успява с един кадър.

Експерти от Оксфордския университет са сред тези, които преглеждат данните, предоставяни от спътника.

Размишлявайки върху двете години след изстрелването, проф. Амара каза: „Имаме 2000 души по целия свят, които работят всеки ден, нощ и ден, за да обработват тези изображения и да търсят малки бисери в това, което можем да открием за Вселената. Хората полагат невероятно количество усилия и е прекрасно да се видят и резултатите. Да видя как изображенията се пресъздават и са дори по-добри от очакваното беше абсолютно невероятно, защото всички имахме безсънни нощи".

Той каза, че изображенията са „просто спиращи дъха сами по себе си“ и „почти произведения на изкуството“.

„Все още сме по средата на пътуването. Но това, което видяхме тази година, са междинните резултати. Много от тях, водени от хора тук, във Великобритания, вече казват, че Euclid се представя толкова добре, колкото очаквахме, и дори по-добре“, каза той.

Той се надява, че Евклид ще отговори на въпроси за тъмната материя и тъмната енергия, „които все още остават загадка“.

„Няма подобен експеримент в космоса. Той е уникален. Това ще отключи тайните на вселената, но ще отнеме време“, каза той.

В Космическия център към Университета в Съри, студентите на професор Амара се надяват да станат следващото поколение космолози и астрофизици.

Хари, който учи магистратура, се интересува от тъмната материя, „защото просто знаем толкова малко за нея“.

„Просто искам да продължа да отговарям на въпроси за астрономията и астрофизиката“, каза той.

Аста учи за докторантура и вярва, че Обединеното кралство предлага „изобилни възможности“ за студенти, изучаващи астрофизика.

Тя каза: „Определено виждам себе си да работя със сателити, анализиращи данни в бъдеще.“

Шриракша, магистърска студентка, се е захванала с астрофизика заради „любовта си към наблюдението на звездите“.

„Просто искам да разбера как всичко е свързано“, добави тя.

Проф. Амара каза: „Най-голямата ми амбиция е да се уверя, че британските учени, особено младите, имат повече възможности в бъдеще. „Евклид“ е един от тези многогенерационни проекти, които отговарят на наистина големи въпроси и просто нямам търпение да видя какъв ще бъде отговорът.“

Каква е работата на Евклид?

Евклид изследва една трета от небесата, за да получи някои насоки за природата на така наречената тъмна материя и тъмна енергия.

Тези неизвестни „влиятелни лица“ изглежда контролират формата и разширяването на всичко, което съществува.

Изследователите обаче признават, че не знаят почти нищо за тях, въпреки че те вероятно представляват 95% от съдържанието на Космоса.

Нито тъмната материя, нито тъмната енергия могат да бъдат директно открити. Единствената ни надежда да получим известно разбиране е да проследим фините им сигнали в нещата, които можем да видим.

Това е работата на Евклид - да наблюдава контурите, разстоянията и движенията на милиарди галактики, на някои от чиято светлина е отнело почти цялата епоха на Вселената, за да достигне до нас.

Някъде в статистиката на тази 3D космическа карта - най-голямата, правена някога - учените очакват да намерят отговори.

Съставът на Вселената

Експериментите показват, че космическото съдържание включва:

  • Приблизително 5% от нормалната материя - атоми, веществото, от което всички сме съставени
  • Около 27% тъмна материя - досега невидима директно и неподлежаща на описание
  • Около 68% тъмна енергия - мистериозният компонент, ускоряващ космическото разширяване

Изчислено е, че Вселената е на 13,8 милиарда години.

Източник: BBC    
Спътник Евклид Тъмна материя Тъмна енергия Изследване на Вселената Космология
Последвайте ни

По темата

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 2 дни
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

България Преди 43 минути

"Животът на Ангел няма да бъде забравен"

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Свят Преди 54 минути

20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки, твърди Махмуд Басал

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Свят Преди 1 час

Представителите са готови да заминат до ден

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

България Преди 1 час

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Свят Преди 2 часа

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Свят Преди 2 часа

Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 3 часа

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Свят Преди 3 часа

Издръжката на система за изпълнение на наказанията е скъпо начинание и обикновено води само до увеличаване на престъпността

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 4 часа

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

България Преди 5 часа

В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната им смърт

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

България Преди 5 часа

Двама души са били спасени снощи

Българин загина в катастрофа на остров Крит

Българин загина в катастрофа на остров Крит

Свят Преди 5 часа

Въпреки усилията на лекарите в болницата, 26-годишният мъж е починал от нараняванията си два часа по-късно

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Неврохирургът от племето на Лечителите споделя какво стои зад прозвището „Доктора“

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 6 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 6 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Преди да си загубиш ума, прочети това

Edna.bg

Хъл Сити - Шефилд Юн 1:0 /репортаж/

Gong.bg

Тотнъм надви Лийдс като гост, Илия Груев отново не игра

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg