Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

П рофесор по Космос, който е помогнал за проектирането на новаторски спътник, заяви, че той „дълбоко ще промени разбирането ни за Вселената“, пише BBC.

Сателитът Euclid, изстрелян от компанията Space X на Илон Мъск, е разработен от екип, в който е включен и професор Адам Амара от Университета в Съри.

Изминаха две години от началото на шестгодишна мисия за събиране на висококачествени изображения, които ще помогнат на астрономите да получат представа за природата на тъмната материя и тъмната енергия.

Проф. Амара от остров Уайт се надява, че това ще разпали въображението на бъдещите космически учени.

Никой друг космически телескоп преди това не е успявал да комбинира широчината, дълбочината и остротата на зрението, които Евклид може.

Телескопът „Джеймс Уеб“, например, има много по-висока резолюция, но не може да покрие толкова небесно пространство, колкото „Евклид“ успява с един кадър.

Експерти от Оксфордския университет са сред тези, които преглеждат данните, предоставяни от спътника.

Размишлявайки върху двете години след изстрелването, проф. Амара каза: „Имаме 2000 души по целия свят, които работят всеки ден, нощ и ден, за да обработват тези изображения и да търсят малки бисери в това, което можем да открием за Вселената. Хората полагат невероятно количество усилия и е прекрасно да се видят и резултатите. Да видя как изображенията се пресъздават и са дори по-добри от очакваното беше абсолютно невероятно, защото всички имахме безсънни нощи".

Той каза, че изображенията са „просто спиращи дъха сами по себе си“ и „почти произведения на изкуството“.

„Все още сме по средата на пътуването. Но това, което видяхме тази година, са междинните резултати. Много от тях, водени от хора тук, във Великобритания, вече казват, че Euclid се представя толкова добре, колкото очаквахме, и дори по-добре“, каза той.

Той се надява, че Евклид ще отговори на въпроси за тъмната материя и тъмната енергия, „които все още остават загадка“.

„Няма подобен експеримент в космоса. Той е уникален. Това ще отключи тайните на вселената, но ще отнеме време“, каза той.

В Космическия център към Университета в Съри, студентите на професор Амара се надяват да станат следващото поколение космолози и астрофизици.

Хари, който учи магистратура, се интересува от тъмната материя, „защото просто знаем толкова малко за нея“.

„Просто искам да продължа да отговарям на въпроси за астрономията и астрофизиката“, каза той.

Аста учи за докторантура и вярва, че Обединеното кралство предлага „изобилни възможности“ за студенти, изучаващи астрофизика.

Тя каза: „Определено виждам себе си да работя със сателити, анализиращи данни в бъдеще.“

Шриракша, магистърска студентка, се е захванала с астрофизика заради „любовта си към наблюдението на звездите“.

„Просто искам да разбера как всичко е свързано“, добави тя.

Проф. Амара каза: „Най-голямата ми амбиция е да се уверя, че британските учени, особено младите, имат повече възможности в бъдеще. „Евклид“ е един от тези многогенерационни проекти, които отговарят на наистина големи въпроси и просто нямам търпение да видя какъв ще бъде отговорът.“

Каква е работата на Евклид?

Евклид изследва една трета от небесата, за да получи някои насоки за природата на така наречената тъмна материя и тъмна енергия.

Тези неизвестни „влиятелни лица“ изглежда контролират формата и разширяването на всичко, което съществува.

Изследователите обаче признават, че не знаят почти нищо за тях, въпреки че те вероятно представляват 95% от съдържанието на Космоса.

Нито тъмната материя, нито тъмната енергия могат да бъдат директно открити. Единствената ни надежда да получим известно разбиране е да проследим фините им сигнали в нещата, които можем да видим.

Това е работата на Евклид - да наблюдава контурите, разстоянията и движенията на милиарди галактики, на някои от чиято светлина е отнело почти цялата епоха на Вселената, за да достигне до нас.

Някъде в статистиката на тази 3D космическа карта - най-голямата, правена някога - учените очакват да намерят отговори.

Съставът на Вселената

Експериментите показват, че космическото съдържание включва:

Приблизително 5% от нормалната материя - атоми, веществото, от което всички сме съставени

Около 27% тъмна материя - досега невидима директно и неподлежаща на описание

Около 68% тъмна енергия - мистериозният компонент, ускоряващ космическото разширяване

Изчислено е, че Вселената е на 13,8 милиарда години.