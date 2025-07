Десетилетие след знаковата сделка, Европа е изправена пред определящо изпитание в Иран

Е вропейски лидери се срещат днес с иранските си колеги в Истанбул за нов кръг ядрени преговори, предава Politico .

Но неотдавнашните военни удари на Израел и Съединените щати срещу Иран, които разтърсиха Близкия изток и подкопаха международното право, поставят под заплаха оцеляването на една от малкото дипломатически инициативи, които някога са успявали да ограничат ядрена програма без използване на военна сила.

Като архитект и гарант на историческия Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA) от 2015 г., Европа е изправена пред съдбовен избор:

Настоящият момент е особено значим, тъй като миналата седмица се навършиха десет години от подписването на споразумението от 2015 г. Това е исторически пробив, постигнат под ръководството на Европа, което остава най-всеобхватният договор за неразпространение, договарян досега.

JCPOA доказа, че когато се подхожда с настойчивост, единство и уважение към международното право, дипломацията може да успее. И ако Западните правителства наистина желаят да попречат на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, този път трябва да предложат не просто натиск, а дипломатическо решение, което да обезвреди краткосрочните напрежения и да създаде основа за трайна стабилност.

И макар да се намираме в период на най-ниско доверие между Иран и Запада, този момент парадоксално може да предостави уникална, макар и тясна възможност за ново споразумение.

