Свят

Евродепутат потърси лекар след кошмарен престой в хотел в Страсбург

Случай на лоша хигиена по време на официална мисия постави под ново внимание условията за настаняване на европейските законодатели.

3 юни 2026, 08:10
Евродепутат потърси лекар след кошмарен престой в хотел в Страсбург
Източник: iStock

О плакванията на европейски законодатели от различните неудобства, съпътстващи ежемесечното пътуване до Страсбург за пленарната седмица, не са рядкост. Един евродепутат обаче е получил повече, отколкото е очаквал след особено неприятен престой в хотел, който е довел до необходимост от медицинско лечение.

Неидентифицираният депутат е потърсил помощ след „случай на лоша хигиена в хотел по време на официална командировка“, сочат протоколите от заседание на вътрешен административен орган на Европейския парламент.

Според бележките от срещата, проведена на 29 април, условията в хотела „са накарали засегнатия член да потърси лечение от Медицинската служба на Парламента“. Въпросът е бил повдигнат от люксембургския социалистически евродепутат Марк Ангел, който участва в съответния орган.

Ангел, който отказа да разкрие местоположението или името на хотела, както и самоличността на засегнатия евродепутат, заяви пред Politico, че е повдигнал случая като пример, който показва „необходимостта от създаване на процедура за справяне с хигиенни проблеми, които могат да възникнат по време на официални пътувания на депутати или служители“.

Източник: БТА

Подобна процедура би позволила сигналите за хигиенни нарушения да бъдат незабавно предавани на туристическата агенция на Парламента и би могла да доведе до премахването на проблемни хотели от списъка с места за настаняване, предлагани на евродепутатите.

Според двама души, запознати със случая, хотелът се намира в Strasbourg, където всеки месец се събират депутати, парламентарни сътрудници, служители, лобисти и журналисти за пленарната сесия на ЕП. Те са пожелали анонимност заради чувствителността на случая. Един от източниците уточнява, че хотелът не е бил включен в препоръчителния списък на туристическата агенция.

Това не е първият случай, в който настаняването в Страсбург поставя Европейския парламент в неудобна ситуация. През 2021 г. тогавашният председател на Парламента Давид Сасоли бе хоспитализиран с пневмония, след като се зарази с легионерска болест приблизително по времето на престой в хотел в Страсбург. Сасоли почина през януари следващата година.

Искане: ЕП да заседава само в Брюксел

Последният инцидент представлява нов неприятен епизод в дългогодишния дебат около ежемесечното преместване на Парламента между Брюксел и Страсбург. Практиката, заложена в договорите на Европейския съюз, от години е обект на критики от депутати, които я определят като скъпа, тромава и вредна за околната среда.

Още през 2014 г. одиторите на ЕС изчислиха, че поддържането на второто седалище на Парламента струва на данъкоплатците около 114 милиона евро годишно.

„Парламентът очаква местата за настаняване, използвани при официални командировки, да отговарят на подходящи стандарти за качество, безопасност и хигиена“, заяви говорител на Европейския парламент, който остана анонимен в съответствие с правилата на институцията.

„Когато бъде получена жалба, тя се оценява от компетентните служби и при необходимост се поставя пред туристическия доставчик и съответния хотел, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще“, добави той.

Източник: Politico    
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