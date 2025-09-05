Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

П олет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград, съобщава сръбската медия Telegraf .

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината.

Самолетът е кацнал безопасно и летището вече функционира нормално.

Airbus A321, изпълняващ полет от София до Франкфурт е обявил извънредно положение малко след излитането си, съобщава Air Live .

Полет LH1425 на Lufthansa излита от София, България днес в 12:57 часа към Франкфурт, Германия.

След достигане на крейсерска височина от 32 000 фута (над 9700 метра-бел.ред.) над Румъния, пилотите на Airbus A321 с регистрация D-AIRA са обявили извънредно положение, става ясно от данните на полета.