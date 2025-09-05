България

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината

5 септември 2025, 17:15
Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград
Източник: Istock

П олет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград, съобщава сръбската медия Telegraf

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината.

Самолетът е кацнал безопасно и летището вече функционира нормално.

Airbus A321, изпълняващ полет от София до Франкфурт е обявил извънредно положение малко след излитането си, съобщава Air Live.

Полет LH1425 на Lufthansa излита от София, България днес в 12:57 часа към Франкфурт, Германия.

След достигане на крейсерска височина от 32 000 фута (над 9700 метра-бел.ред.) над Румъния, пилотите на Airbus A321 с регистрация D-AIRA са обявили извънредно положение, става ясно от данните на полета.

Аварийно кацане Lufthansa Белград София Франкфурт Airbus A321 Сигнал за дим Авиационен инцидент Полет LH1425 Извънредно положение
Преди 22 часа
Преди 19 часа
Преди 19 часа
Преди 20 часа

България Преди 38 минути

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Свят Преди 44 минути

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

България Преди 1 час

Нападателят се издирва

Свят Преди 1 час

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели.

Любопитно Преди 2 часа

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

Свят Преди 3 часа

"Изглежда, че изгубихме Индия и Русия", написа Тръмп

България Преди 3 часа

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

България Преди 3 часа

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

България Преди 3 часа

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

Свят Преди 3 часа

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори

Свят Преди 3 часа

Мира Мурати си спечели репутацията на „AI мозъка“ зад най-амбициозните проекти на OpenAI

Свят Преди 3 часа

Мадуро заяви, че САЩ "се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи"

България Преди 3 часа

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

България Преди 4 часа

Инцидентът станал в близост до жп гарата, в района на кръгово кръстовище

Свят Преди 4 часа

Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга

Любопитно Преди 4 часа

Гигантът в бързата мода започна разследване

