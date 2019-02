П овече от 285 души са ранени при сблъсъци на границата между Венецуела и Колумбия, обявиха властите в Богота. Две жени загинаха. Общо 60 венецуелски служители на силите за сигурност дезертираха в събота в Колумбия.

Хуманитарен кораб под флага на Пуерто Рико бе заплашен с директен огън от флота на Венецуела. Корабът изчаква в международни води по-нататъшни инструкции.

Междувременно венецуелският президент Николас Мадуро прекъсна дипломатически отношения с Колумбия.

„Дълго търпях в името на колумбийския народ, който живее сред нас. Но взех решение да прекъсна всички дипломатически и политически отношения с Колумбия”, заяви в събота Мадуро, наричайки колумбийския президент Иван Дуке „дявол в плът”.

„Реших да прекъсна политически и дипломатически отношение с фашисткото правителство на Колумбия”, посочи Мадуро в Каракас. Той даде 24 часа на колумбийските дипломати да напуснат страната: „Махайте се, олигарси!”.

От своя страна държавният секретар на САЩ Майк Помперо заклейми насилието във Венецуела, което по думите му е провокирано от „главорезите” на Николас Мадуро.

„Съединените щати заклеймяват атаките срещу граждани във Венецуела, провокирани от главорезите на Маудуро. В резултат на тези атаки има убити и пострадали”, написа Помпео в Туитър. „Най-дълбоки съболезнования на семействата на онези, които загинаха заради тези криминални действия. Ние се присъединяваме към тяхното искане за справедливост”.

„САЩ ще предприемат действия срещу тези, които се противопоставят на мирното възстановяване на демокрацията във Венецуела. Сега е време да действаме в подкрепа на нуждите на отчаяния венецуелски народ. Ние сме солидарни с тези, които продължават борбата си за свобода”, предупреди Помпео.

Междувременно признатият от Вашингтон и повечето държави в ЕС за временен президент на Венецуела Хуан Гуайдо обяви, че в понеделник ще участва в срещата на групата „Лима” и ще разговаря с вицепрезидента на САЩ Майк Пенс.

Групата „Лима” се среща в понеделник, за да обсъди ситуацията във Венецуела, съобщи президентът на Колумбия Иван Дуке.

„В понеделник групата „Лима” ще се срещне и обсъди събитията, които днес без съмнение станаха синоним на упрек от страна на международната общност, синоним на варварство”, заяви Дуке.

Преди това президентът на Колумбия съобщи, че е взел решение за връщане в страната на камионите с хуманитарна помощ, предназначени за Венецуела.

Пореди това колумбийският външен министър Карлос Трухийо съобщи, че армията и полицейски сили са разположени на границата с Венецуела.

„Полицейските власти и военните сили са разгърнали всички свои способности, всички служители, за да гарантират сигурността при тези събития през следващите дни,” каза Трухийо.

The U.S. will take action against those who oppose the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. Now is the time to act in support of the needs of the desperate Venezuelan people. We stand in solidarity with those continuing their struggle for freedom. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/XfLEsyT6Rj