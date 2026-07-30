ЕС въвежда допълнителни условия за предоставяне на средства за Украйна

С ъветът на Европейския съюз въвежда допълнителни изисквания към Украйна за отпускането на ново финансиране в размер на 8,3 млрд. евро за 2026 г. Сред условията са предприемането на допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, съобщи Съветът на ЕС, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков.

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Решението е свързано с промяна на т.нар. "украински план", който определя реформите и инвестициите, които Киев трябва да изпълнява, за да получава средства по европейския инструмент „Ukraine Facility“.

Новите изисквания са предложени от Европейската комисия и трябва да бъдат изпълнени, преди да бъдат извършени следващите плащания по механизма.

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Какво означават новите условия

„Ukraine Facility“ е създаден като основен европейски финансов инструмент за подпомагане на Украйна в периода 2024–2027 г. Чрез него ЕС предоставя над 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми за възстановяването, реконструкцията и модернизацията на страната. Инструментът е в сила от 1 март 2024 г.

Финансирането не се отпуска безусловно. Европейските средства са обвързани с изпълнението на заложени в Украинския план реформи и конкретни стъпки.

С последното решение към плана са добавени нови мерки в ключови области, сред които върховенството на закона и борбата с корупцията. Така Брюксел отново поставя акцент върху необходимостта европейската финансова помощ да бъде придружена от институционални промени и гаранции за по-добро управление на публичните средства.

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8,3 млрд. евро допълнително финансиране през 2026 г.

Допълнителните 8,3 млрд. евро за тази година са свързани с т.нар. Ukraine Support Loan, договорен от Европейския парламент и Съвета през февруари 2026 г.

Този ресурс е част от по-широката европейска финансова подкрепа за Украйна в условията на продължаващата война и има за цел да подпомогне страната да покрива жизненоважните си бюджетни и икономически нужди.

По този начин ЕС едновременно увеличава финансовата си подкрепа за Киев и засилва условията, при които средствата могат да бъдат получавани.

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Какви средства вече е получила Украйна

По данни на Съвета на ЕС от началото на действието на „Ukraine Facility“ Украйна вече е получила 6 млрд. евро под формата на мостово финансиране, както и 1,89 млрд. евро предварително финансиране.

Освен това са извършени седем редовни плащания, чиято обща стойност е приблизително 21,6 млрд. евро.

Седмото плащане беше одобрено през май 2026 г. и е в размер на близо 2,8 млрд. евро. То беше свързано с изпълнението от страна на Украйна на 11 от общо 20 заложени стъпки, необходими за този транш. Киев е изпълнил и някои от неизпълнените по-рано условия, свързани с предходни плащания.

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Защо Брюксел настоява за реформи

Обвързването на финансовата помощ с реформи не е нов подход. Още при създаването на „Ukraine Facility“ ЕС заложи механизъм, при който изпълнението на конкретни реформи е условие за получаване на средствата.

Сред приоритетите са укрепването на върховенството на закона, функционирането на съдебната система, подобряването на публичната администрация и засилването на механизмите за предотвратяване и разследване на корупция. В Украинския план са предвидени и конкретни мерки за укрепване на антикорупционната инфраструктура и за подобряване на законовата рамка.

За ЕС този подход е важен и заради необходимостта средствата от европейските данъкоплатци да бъдат използвани прозрачно и ефективно.

Украйна трябва да продължи реформите

С последното решение Брюксел дава ясен сигнал, че финансовата подкрепа за Киев ще продължи, но тя ще бъде все по-тясно свързана с напредъка на страната по реформите.

От една страна, ЕС увеличава възможностите за финансиране на Украйна във време на продължаваща война и тежък икономически натиск. От друга, Съюзът настоява Киев да продължи институционалните промени, които са важни не само за усвояването на европейските средства, но и за бъдещото членство на страната в ЕС.

Украйна е кандидат за членство в Европейския съюз, а реформите в областта на върховенството на закона, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията са сред ключовите изисквания по пътя към присъединяване.

С новото решение ЕС на практика свързва две цели – подкрепата за Украйна във войната и икономическото ѝ възстановяване, от една страна, и ускоряването на институционалните реформи, от друга.

Така следващите европейски плащания към Киев ще зависят не само от финансовите нужди на страната, но и от това доколко украинските власти изпълняват поетите ангажименти в областта на правосъдието, върховенството на закона и борбата с корупцията.