Свят

ЕС ще изплати до 2,7 млрд. евро на Украйна след реформи

Брюксел ускорява финансовата подкрепа за Киев на фона на продължаващата война и икономическия дефицит

17 април 2026, 07:04
ЕС ще изплати до 2,7 млрд. евро на Украйна след реформи
Източник: IStock

Е вропейският съюз очаква да изплати 2,5 до 2,7 милиарда евро на Украйна след приключването на необходимите парламентарни реформи миналата седмица, заяви вчера еврокомисарят по разширяването Марта Кос, цитирана от Ройтерс.

На събитие във Вашингтон, на което присъстваше и украинският финансов министър Сергий Марченко, Кос каза, че ЕС със сигурност ще предостави заем от 90 млрд. евро на Украйна след унгарските избори, на които премиера Виктор Орбан претърпя съкрушителна загуба.

Марченко каза, че недостигът от 52 млрд. евро на Украйна през 2026 г. ще бъде покрит, веднага щом ЕС отпусне заема, но отбеляза, че правителството му все още води дискусии за запълване на "дупката" за 2027 г.

ЕС: Помощ за Киев само след споразумение за реформи с МВФ

Марченко, който е част от украинска делегация на високо равнище, пристигнала във Вашингтон за пролетните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, отбеляза, че ЕС е помогнал на Украйна да покрие близо две трети от нуждите на страната от финансиране, но не е ясно дали други "големи правителства" са готови да се включат.

Марченко не коментира конкретно срещата си с американския министър на финансите Скот Бесънт в сряда вечерта. Той обаче каза, че е уверил партньорите на Украйна, че Киев ще спази ангажимента си да извърши реформи - не само за да удовлетвори партньорите си, но и за да продължи развитието си като държава. "Ако Украйна се провали, това означава, че всички наши партньори ще почувстват това", заяви Марченко. "Затова не бива да допускаме никаква, дори и най-малката възможност да се провалим", допълни той.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
ЕС Украйна Финансова помощ Парламентарни реформи Сергий Марченко Марта Кос МВФ Световна банка Бюджетен недостиг Вашингтон
