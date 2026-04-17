ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Д ържавите от Европейския съюз ще проведат „щабно учение“, за да изпробват клаузата за взаимопомощ в рамките на блока. Причината са нарастващите съмнения около ангажимента на САЩ към НАТО след изявленията на президента Доналд Тръмп.

Вниманието към член 42.7 от основния договор на ЕС, който предвижда помощ за всяка държава членка, станала обект на нападение, се засили, след като Тръмп постави под още по-голям въпрос готовността на Съединените щати да защитават съюзниците си в НАТО.

Този процес се ускори, след като в началото на войната в Близкия изток през март дрон удари британска база в Кипър, страната, която в момента държи ротационното председателство на ЕС.

Представители на 27-те държави членки на ЕС в Брюксел ще проведат през май учение, което ще симулира как блокът би реагирал при въоръжено нападение, каза високопоставен представител на ЕС.

„Това, което правим, е да разглеждаме и да преминаваме през практическите начини: как действа това, какво можем да направим“, посочи той.

Учението, след което ще има и второ, ръководено от министрите на ЕС, идва в момент, когато Тръмп разклаща доверието в НАТО.

Американският лидер остро разкритикува европейските страни за реакцията им на неговата война с Иран и намекна, че може да изтегли САЩ от 77-годишния военен съюз.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари, че ЕС трябва да вдъхне живот на собствената си „клауза за взаимна отбрана“.

Въпреки това представители на ЕС подчертават, че не разглеждат член 42.7 като заместител на член 5 от НАТО за колективна отбрана.

Двадесет и три от държавите членки на ЕС са и членове на НАТО и не искат да насърчават внушението, че Тръмп може просто да се оттегли от алианса.

„Това не е клауза за взаимна отбрана. Това е клауза за взаимна помощ“, каза високопоставеният представител. „Това не е член 5.“

Член 42.7 от договора на ЕС е бил задействан само веднъж - от Франция след терористичните атаки в Париж през 2015 г., а и досега остават сериозни въпроси какво точно включва той.

Клаузата предвижда, че ако територията на държава от ЕС бъде нападната, останалите държави членки „са длъжни да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат“.

Тя обаче оставя на всяка страна сама да реши какъв вид помощ ще предостави и подчертава, че НАТО остава „основата“ на колективната отбрана за повечето държави в ЕС.

Когато Франция задейства члена през 2015 г., тя поиска принос в борбата си срещу тероризма, което ѝ позволи да засили операцията си за защита на ключови обекти.