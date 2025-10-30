ЕС се отказва от "чат контрола"

Е вропейският съюз ще се откаже от един от най-критикуваните текстове в Регламентa за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца - този, който предвиждаше възможност за проследяване на личнaта комуникация, предаде "Франс прес".

Европейската комисия представи през 2022 г. законопроект, целящ да ограничи разпространението на изображения и видеоклипове със сексуално насилие над деца. В него бе включена разпоредба, според която онлайн платформите и приложенията за чат трябва да откриват подобно съдържание и да сигнализират за него. Тоест всяка лична комуникация да бъде следена.

ЕС възобновява взривоопасен дебат

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия, като "непропорционална" намеса в личното пространство. Споровете се концентрираха върху възможността за проследяване на лични съобщения дори в криптирани приложения като "Сигнал" (Signal) и "Уатсап" (WhatsApp).

След продължителни преговори Дания, която председателства ЕС, предложи спорната разпоредба да бъде премахната с цел актът да бъде приет възможно най-скоро. Действащите в момента правила за идентифициране на онлайн съдържание със сексуално насилие над деца изтичат през април 2026 г., което прави приемането на новите регулации спешно.

Спорното предложение за "контрол на чата" отново пропада в ЕС

"Това е голяма крачка напред", заяви германският активист и бивш евродепутат Патрик Брайер, който е един от най-гласовитите противници на разпоредбата, известна като "чат контрол".

Според доклад на британската организация "Интернет уоч фаундейшън" (Internet Watch Foundation), публикуван през 2024 г., 62% от съдържанието със сексуално насилие над деца се намира на сървъри, разположени в ЕС.