Унгария: Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения

У нгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува днес украинския президент Володимир Зеленски заради изказването му, че украинското въздушно пространство вероятно е било нарушено от унгарски разузнавателни дронове, предаде Ройтерс.

Зеленски: Унгарски дронове вероятно са разузнавали в Западна Украйна

Сиярто заяви, че Зеленски "започва да полудява".

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения. Привиждат му се чудовища", написа Сиярто в социалната мрежа "Фейсбук".

President @ZelenskyyUa is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He’s now starting to see things that aren’t there. https://t.co/r5BYDsDkiU — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 26, 2025

По-рано днес Зеленски заяви, че Украйна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски.

Зеленски написа в приложението "Телеграм", че предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна.

"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент", добави Зеленски, след като се срещна с висшето военно командване на Украйна.