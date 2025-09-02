Свят

Ердоган: С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп

2 септември 2025, 17:03
Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови
Източник: AP/БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган отговори на журналистически въпроси в самолета на връщане от Китай, където участва в среща на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе редица двустранни срещи, включително и с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин и телефонните разговори с украинския президент Володимир Зеленски Ердоган смята, че двете страни все още не са готови за лидерска среща, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер". 

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

„По време на срещата ни с руския президент Владимир Путин обсъдихме какво може да бъде направено, за да може войната между Русия и Украйна да приключи със справедлив мир. Обсъдихме също така двустранното сътрудничество в областта на енергетиката. Турция казва от самото начало, че войната между Русия и Украйна може да приключи с преговори. Срещите в Истанбул са най-голямото доказателство за това. Нашето желание е да повишим нивото на преговорите. Надеждата за мир трябва да се превърне в търсене на решение и трайни резултати. Затова нещата трябва да бъдат поети от лидерите", заяви Ердоган. 

"С Путин обсъдихме какви са заключенията  му от срещата с Доналд Тръмп в Аляска и какво си е мислил по време на срещите. Срещата му с Доналд Тръмп беше много важна. Както чух мнението на Путин по този въпрос, така се чух и с украинския президент Володимир Зеленски по телефона. Имах възможността да разбера какво е мнението и на двамата, както и отново да обсъдим срещата в Аляска. Намирам за зрял подхода и на Путин, и на Зеленски. Когато казах (на Зеленски – бел. ред.), че да има инициатива за продължаване на Истанбулския процес в Турция, той каза: защо не? Но те (Русия и Украйна – бел. ред.) все още не са готови за това. Войната между Русия и Украйна може да приключи само с диалог с желание за мир“, добави турският президент. 

Коментирайки геополитическата роля на Европа и Турция, турският президент определи като изключително ценна стратегия срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска, както и срещата между украинския президент Володимир Зеленски, европейските лидери и Тръмп в Белия дом. Ердоган почерта, че Турция е в контакт с всички страни. 

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

„Ние сме страна, която подсили почвата за диалог по време на преките преговори в Истанбул. Както знаете, постигнахме конкретни резултати със зърнената сделка и размяната на пленници. Смятаме, че това е най-правилният подход и няма да се откажем от него. Продължаваме с конкретните стъпки в това отношение. При всяка моя среща с Путин говоря, както за зърнената сделка, така и за размяната на пленници и ще продължавам да държа това да бъде част от дневния ред. Турция е пример с това, че от началото на войната продължава да разговаря и да се среща и с двете страни, спечелила е доверието и на двете страни“, добави Ердоган. 

Източник: БТА, Айше Сали    
Ердоган Русия Украйна Турция
