Ердоган: Преговорите в Истанбул са важна стъпка към мира в Украйна

П роведените тази седмица в Истанбул преговори между Русия и Украйна са „изключително важна“ стъпка към прекратяване на войната. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Събирането на делегациите на двете страни в Истанбул е изключително важно за прекратяването на войната... и установяването на мир в региона“, каза той пред репортери в самолета на връщане от европейска среща на върха в Албания.

Забележките му дойдоха, след като в петък двете страни се срещнаха за първите си преки разговори от повече от три години на среща, чийто домакин беше Турция.

