Ердоган нарече "война" ситуацията в Идлиб

Т урският президент Реджеп Ердоган нарече "война" случващото се в сирийската провинция Идлиб, съобщава РИА Новости.

"Това, което се случва в Идлиб, може да се охарактеризира с думата "война". Ние вече започнахме там свои действия", отбеляза Ердоган.

В Сирия: размяна на огън между Турция и Асад, нова бежанска вълна

Ердоган обсъди с руския държавен глава Владимир Путин в телефонен разговор ситуацията в сирийската провинция, съобщи, БГНЕС. По-рано през деня турският президент обяви предстоящ контакт с Путин, който беше потвърден и от Кремъл.

По време на разговорите Ердоган е отбелязал, че режимът трябва да бъде сдържан, а хуманитарната криза да бъде прекратена.

Путин и Ердоган са потвърдили ангажиментите на страните си към всички постигнати досега споразумения за кризата в Сирия.

По-рано Ердоган пък бе категоричен, че Анкара ще действа в Идлиб въз основа на резултатите от преговорите му с Путин. Турският държавен глава заяви, че френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Ангела Меркел предложили Путин да проведе четиристранна среща на върха за Сирия в Истанбул на 5 март.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and his Russian counterpart Vladimir Putin, in a phone call, agree to respect the existing agreements over Syria pic.twitter.com/lICur2EjHG