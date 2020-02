В Сирия: размяна на огън между Турция и Асад, нова бежанска вълна

О бстрел от про-правителствени сирийски сили причини смъртта на шестима турски войници в Северозападна Сирия, а деветима бяха ранени. Турската армия отвърна на атаката, като най-малко 35 войници на Асад загинаха. Размяна на обстрел се случва на фона на рязка ескалация в сирийските провинции Идлиб и Алепо, при която при бунтовнически минометен обстрел пък загинаха четирима руски войници от Спецназ.

Ескалацията между Турция и силите на Асад е видима и представлява най-тежкият сблъсък между двете страни от години насам и идва, докато силите на сирийското правителство извършват масивна офанзива в Идлиб, причинявайки масово разселване на хора, попаднали под ударите на руската авиация, която подкрепя частите на Асад.

Турски танкове и бронирани машини влязоха в Сирия

Миналия месец беше постигнато спиране на огъня с помощта на Турция и Русия, но споразумението пропадна скоро след това. Сирийските правителствени сили завзеха важният бунтовнически град Маарат ан Нуман миналата седмица и продължиха офанзивата си към бунтовническите позиции около град Алепо – вторият по важност град в Сирия след столицата Дамаск, станал през 2016 г. арена на едни от най-тежките сражения в новата история на Близкия изток.

При офанзивата в провинция Алепо загинаха четирима руски офицери от специалните части, участвали в координацията на силите на Асад в района. Те загинаха при минометен обстрел от бунтовническите сили в района на оспорвания град Захраа, северозападно от Алепо. В Захраа имаше тежки сражения през изминалия уикенд, като никоя страна не успя да напредне значително.

Syrian troops, backed by Russian jets, break ceasefire agreement in a deadly offensive that has forced hundreds of thousands to flee. https://t.co/xi5tRhjoES

Турция поддържа военни постове в провинция Идлиб, построени след 2018 г. като резултат на преговорите с Русия в Астана и Сочи за установяване на т.нар. „буферна зона“ около Идлиб и части на провинция Алепо. Тази зона обаче съществува само на хартия, докато силите на Асад стартираха няколко военни офанзиви след 2018 г., последната от които е от януари.

Десетки убити при въздушни удари в Идлиб, сред жертвите и деца

През последния месец се наблюдава сериозна бежанска вълна от Идлиб към северните райони на Сирия, граничещи с Турция, чиято граница продължава да е затворена. Според хуманитарни организации близо един милион души са струпани по границата и търсят убежище от въздушните удари.

Само в началото на януари над 300 000 напуснаха домовете си от южните части на Идлиб, а град Маарат ан Нуман остана пуст, след като близо 100 000 души избягаха от настъпващите сили на Асад. Сигналите за извършване на убийства на цивилни в града още повече засилиха страховете на местните, а единственият път за изтегляне беше бомбардиран от руски самолети, предизвиквайки остра реакция от Червения кръст и ООН.

Отношенията между Русия и Турция са накърнени от офанзивата на Асад, като миналата седмица турският президент Реджеп Ердоган заплаши, че турската армия ще отвърне на офанзивата, ако тя продължи. Убитите четирима войници бяха част от допълнителни турски сили, изпратени в Идлиб в подкрепа на наблюдателните постове в провинцията. Според Анкара придвижването на военните конвои е било съгласувано с Асад, но сирийското правителство отрича това. Ескалацията хвърля сянка върху последните договорки между Москва и Турция, които имат различни интереси в Близкия изток, включително Сирия и Либия.

Напрежение: САЩ блокираха руски военен конвой в Сирия

Международни наблюдатели проследиха с внимание преговорите между Путин и Ердоган около Либия, където те искат да приложат схемата от Сирия с разпределяне на зони на влияние и съвместни патрули като в Северна Сирия. Офанзивата на Асад и действията на силите му, които много вероятно не са били съгласувани с Москва, са на път да провалят споразуменията между руснаците и турците както в Сирия, така и в Либия.

Dangerous escalation: Turkey hits targets in northern Syria, responding to shelling by Syrian government forces that killed at least four Turkish soldiers earlier in the day A Syrian war monitor says six Syrian troops were also killed. By @suzanfraser. https://t.co/IdijTCAohi