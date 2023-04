Еманюел Макрон в Китай: Президентът е на на тридневно държавно посещение в Пекин

Ф ренският президент Еманюел Макрон пристигна днес в Пекин на тридневно държавно посещение в Китай, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец.

Агенцията отбелязва, че това е първата визита на френския държавен глава в Китай от 2019 г.

Emmanuel Macron to urge China’s Xi Jinping to drop support for Russia over Ukraine war https://t.co/IUZbuUHPXQ