Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария

"Заедно отстояваме Европа, която уважава националния суверенитет и се гордее със своите културни и религиозни корени", казва Джорджа Мелони

14 януари 2026, 14:27
Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария
Източник: Getty Images

Н ационалистически лидери се наредиха, за да подкрепят унгарския премиер Виктор Орбан във видеоклип от предизборната кампания, публикуван тази седмица, с който изборната надпревара навлиза в решителна фаза.

Близо двеминутното видео, публикувано от Орбан, представя подкрепа от водещи европейски и международни консерватори, сред които италианският премиер Джорджа Мелони, нейният заместник Матео Салвини, френският крайнодесен лидер Марин льо Пен, съпредседателят на "Алтернатива за Германия" (AfD) Алис Вайдел, както и израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Координираната демонстрация на подкрепа идва в момент, когато Орбан се изправя пред това, което вероятно ще бъде най-конкурентните избори за него от повече от десетилетие. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок потвърди във вторник, че страната ще проведе парламентарни избори на 12 април.

След близо 20 години начело на управлението Орбан е изправен пред нарастващи критики както в страната, така и в чужбина заради:

  1. отстъпление от демократичните стандарти,
  2. ограничения върху свободата на медиите и
  3. ерозия на върховенството на закона.

Неговата партия "Фидес", която управлява от 2010 г., вече изостава от опозиционната партия "Тиса", ръководена от бившия съюзник на Орбан Петер Мадяр.

"Заедно отстояваме Европа, която уважава националния суверенитет и се гордее със своите културни и религиозни корени", заявява Мелони във видеото, подкрепяйки действащия унгарски премиер.

"Сигурността не е даденост, тя трябва да бъде извоювана. И мисля, че Виктор Орбан притежава всички тези качества. Той има упоритостта, смелостта и мъдростта да защитава страната си", добавя Нетаняху.

Във видеото участват също лидерът на испанската партия "Вокс" Сантяго Абаскал, председателят на Австрийската партия на свободата (FPÖ) Херберт Кикъл, сръбският президент Александър Вучич и чешкият премиер Андрей Бабиш - всички ключови фигури в консервативното, популисткото и крайнодясното политическо пространство. В клипа се появява и аржентинският президент Хавиер Милей.

Според социологическо проучване Poll of Polls на POLITICO партия "Тиса" на Мадяр получава 49 процента подкрепа, значително пред "Фидес", която е на 37 процента. Мадяр набира инерция с кампания, основана на обещания за укрепване на независимостта на съдебната власт, борба с корупцията и предлагане на избирателите на ясно скъсване с управлението на Орбан.

В Брюксел Орбан често е влизал в сблъсъци с институциите на ЕС и други държави членки по въпроси като:

  1. подкрепата за Украйна,
  2. санкциите срещу Русия и
  3. правата на ЛГБТК+ общността, което го превръща в силно поляризираща фигура в рамките на Съюза.

Предизборният видеоклип, включващ редица чуждестранни лидери, поставя кампанията за преизбирането му в по-широк международен контекст, свързвайки вота в Унгария с теми като националния суверенитет и политическото позициониране отвъд националните граници.

Вижте галерия от нашия архив: Мелони проведе работна среща с Орбан

Мелони проведе работна среща с Орбан
15 снимки
Орабн Мелони
Орабн Мелони
Орабн Мелони
Орабн Мелони
Източник:  POLITICO    
