Експлозия в японската ТЕЦ "Такетойо", дейността ѝ е спряна (ВИДЕО)

Е ксплозия отекна днес в японската топлоелектроцентрала "Такетойо" в префектура Айчи, Централна Япония, предаде Ройтерс, като се позова на представител на местната противопожарна служба. Разразилият се след това пожар доведе до спирането на дейността на централата, обяви компанията, управляваща съоръжението.

След взрива над централата се издига стълб черен дим, който според служител идва от котелното помещение. На мястото своевременно са пристигнали пожарникари, допълни източникът. Според очевидци засега няма пострадали.

Breaking: There was an explosion today at the Taketoyo Thermal Power Station in Aichi prefecture. Videos shared on social media show flames and black smoke rising from the facility. pic.twitter.com/cXsJoERyUm