"Мистерия"- експерти откриват аномалия в кадрите на самолета на Air India, секунди преди да се разбие

Е кспертите определят като „мистерия“ катастрофата на самолета на Air India, при която загинаха 229 пътници и 12 души екипаж, пише Sky News .

Полетът до Гетуик падна веднага след излитането си от летище Ахмедабад в Западна Индия в четвъртък, 12 юни, като оцеля само един човек и уби и хора на земята.

Заснети са кадри от видеонаблюдение, но според експертите те са довели до повече въпроси, отколкото отговори.

Продължаващото разследване ще прегледа кадрите и други ключови доказателства, останали след катастрофата.

Но какво разглеждат разследващите и колко време може да отнеме това?

Here's a new video of the lone "survivor" of the Air India crash supposedly walking out of an inferno holding his cell phone with barely a scratch.



Am I the only one not buying his story? pic.twitter.com/ulWaEuo6sp