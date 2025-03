Експерт: Унгария да бъде изгонена от Европейския съюз

Д ойде време Европейският съюз да се справи с единствения член, който очевидно не принадлежи към него: Унгария.

Правителството на премиера Виктор Орбан отхвърля почти всички ценности и принципи, за които ЕС се застъпва, като в същото време продължава да се възползва от европейската щедрост. Унгария се вози на „гратисен билет“. Това мнение изразява проф. Александър Мотил за The Hill.

Член 2 от Договора за Европейския съюз гласи, че той „се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лица, принадлежащи към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в едно общество, в което господстват плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“

Полуавторитарният режим на Орбан открито погазва свободата, демокрацията, върховенството на закона, правата на малцинствата, плурализма, толерантността и справедливостта. Унгарското правителство многократно е демонстрирало, че предпочита компанията на диктатори като нелегитимно избрания президент на Русия, Владимир Путин, вместо тази на „извратения Запад“, пише Мотил.

Задава ли се краят на ерата Орбан

Мониторинговата организация за човешки права Freedom House обвинява управляващата партия „Фидес“ на Орбан в „конституционни и правни промени, които ѝ позволяват да консолидира контрола си над независимите институции в страната“. Освен това организацията посочва, че „Фидес“ е приела антиимигрантски и анти-ЛГБТ политики, както и закони, които възпрепятстват работата на опозиционни групи, журналисти, университети и неправителствени организации, които критикуват управляващата партия или чиито възгледи „Фидес“ намира за неблагоприятни, посочва експертът.

В идеалния случай ЕС би трябвало да покаже на Унгария вратата. За съжаление, няма механизъм за това. Но Член 7 от Договора за ЕС предлага заместител на изгонването: спиране на правото на глас на Унгария, пояснява професорът.

Както при всичко в ЕС, процедурата е тромава и включва множество гласувания както в Европейския парламент, така и в Съвета, някои от които трябва да представляват над половината от населението на Европа. Според параграфи 2 и 3 на Член 7, „Европейският съвет … може да установи наличието на сериозно и трайно нарушение от държава членка на ценностите, посочени в Член 2“ и „може да реши да спре … правото на глас на представителя на правителството на тази държава членка в Съвета“.

Така че механизъм съществува. Всичко, което е необходимо, е политическа воля – или осъзнаването, че Орбан прогресивно превръща ЕС в посмешище, коментира Александър Мотил.

Спирането на правото на глас на Унгария би донесло няколко незабавни предимства.

✅ На първо място, европейците биха могли просто да игнорират безкрайните тиради на Орбан срещу американския филантроп Джордж Сорос и любовната му връзка с Путин. В дебатите на ЕС би се възвърнала поне частична нормалност, пише Мотил.

✅ На второ място, ЕС най-сетне би могъл да прави това, което държавите членки настояват, че искат да правят – независимо дали става въпрос за имиграцията, правата на малцинствата или руско-украинската война. Последният въпрос – заедно с темата за присъединяването на Украйна към ЕС – най-после би могъл да бъде решен бързо и ефективно, без неефективната намеса на Орбан и безразличието му към нарушенията на международното право от страна на Путин и всичко, за което ЕС се застъпва, посочва още авторът на The Hill.

✅ На трето място, спирането на правото на глас на Унгария би изпратило мощен сигнал към други страни в ЕС, като например Словакия на премиера Роберт Фицо, че ЕС приема основните си ценности сериозно. При това, този сигнал ще достигне и до ушите на президента Тръмп и Путин, смята експертът.

Мярката дори би могла да подтикне Унгария да последва примера на Обединеното кралство и да напусне ЕС. Това би било шок за Съюза, но в същото време би премахнало разходите по поддържането на една неблагодарна държава, би направило институцията по-ефективна и би изолирало Орбан, смята Александър Мотил.

Алтернативно, страхът от загубата на щедрите фондове от Брюксел може да вдъхнови унгарците да се освободят от Орбан – било чрез урните, или по начин, който диктаторите се страхуват най-много: чрез силата на народа. Така Унгария би могла отново да стане това, което беше през 1956 и 1989 г. – борец за свобода и демокрация, коментира Мотил.

Александър Дж. Мотил е професор по политически науки в Университета Рътгърс в Нюарк. Специалист по Украйна, Русия и СССР, както и по национализъм и революции. Той е автор на 10 нехудожествени книги, включително „Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires“ и „Why Empires Reemerge: Imperial Collapse and Imperial Revival in Comparative Perspective“.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на The Hill и на Vesti.bg като цяло.

