Конгресът публикува „албум за рожден ден“ на Епстийн с предполагаема бележка от Тръмп

А мерикански законодатели огласиха копие на „албум за рожден ден“, подарен на покойния осъден за педофилия финансист Джефри Епстийн през 2003 г. В него е включена бележка, за която се твърди, че е подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава ВВС.

Албумът бе публикуван заедно с редица други документи, сред които завещанието на Епстийн и личният му адресник с контакти на кралски особи, политици, модели и известни личности от целия свят.

US lawmakers have released copies of a "birthday book" given to the late convicted paedophile financier Jeffrey Epstein for his 50th birthday in 2003, which includes a note allegedly signed by US President Donald Trump. pic.twitter.com/gXGLmsxER4 — Breaking News (@NBreakinglatest) September 9, 2025

Адвокатите на наследниците на Епстийн предадоха документите на Комисията по надзор към Камарата на представителите, след като през миналия месец бяха официално призовани да го направят.

Белият дом отхвърли автентичността на предполагаемата бележка от Тръмп, която съдържа рисунка на женско тяло. В изявление се посочва, че президентът „не е рисувал тази картина и не я е подписвал“.

Миналия месец комисията издаде съдебна призовка към изпълнителите на наследството на Епстийн с искане за множество документи, включително и за въпросния „албум за рожден ден“.

Разкритията идват в момент, когато Тръмп е под засилен натиск, включително от част от собствените си поддръжници и от редици в Републиканската партия, за по-голяма прозрачност относно материалите от разследванията, свързани с Епстийн.

Democrats on the House Oversight Committee released a page from Jeffrey Epstein’s “birthday book” showing an alleged Trump birthday letter reported in July by @WSJ . pic.twitter.com/cwNgdmURt1 — Ground News (@Ground_app) September 8, 2025

Албумът и неговото съдържание

Книгата от 238 страници е създадена за 50-ия рожден ден на Епстийн от неговата близка приятелка и британска съучастничка Гислейн Максуел, която през 2021 г. бе осъдена за съучастие в трафик на момичета за секс. Албумът е изготвен през 2003 г. – три години преди първите публични обвинения в сексуално насилие срещу Епстийн.

Творбата, озаглавена „Първите петдесет години“, съдържа послания и материали от хора, свързани с него, включително известни бизнесмени и политици.

Наред с предполагаемата бележка от Тръмп, тогавашния му приятел, има и послание, което изглежда е от бившия президент Бил Клинтън, в което се споменава „детското любопитство“ на Епстийн.

Говорител на Клинтън призна, че двамата са се познавали по онова време, но категорично отрече той да е знаел за престъпленията на финансиста.

Сред поздравителните послания е и това на лорд Питър Манделсън, тогава британски посланик в САЩ, който нарича Епстийн „моят най-добър приятел“. По думите на говорителя му, Манделсън „отдавна ясно е заявил, че дълбоко съжалява за познанството си с Епстийн“.

Принц Андрю също е споменат накратко. В бележка от неназована жена се казва, че тя се е запознала чрез Епстийн с Андрю, Клинтън, Тръмп и други известни личности. Тя твърди още, че е „виждала личните покои на Бъкингамския дворец“ и дори е „седнала на трона на кралицата“. Принц Андрю продължава да отрича обвиненията, свързани с аферата „Епстийн“.

House panel releases birthday book and other records from Epstein estate https://t.co/CgdvSJJ1vs — Axios (@axios) September 9, 2025

Бележката от Тръмп и политическите реакции

Когато през юли Wall Street Journal публикува за първи път предполагаемата бележка от Тръмп, той заяви, че е „фалшива“ и заведе дело срещу журналистите, издателя и ръководителите на вестника, включително собственика на News Corp. Рупърт Мърдок. Тръмп поиска обезщетение от 10 милиарда долара (около 7,4 милиарда паунда).

Бележката, за която се твърди, че е от него, завършва с думите: „Честит рожден ден – и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна.“

В понеделник Белият дом отново заяви, че подписът не съвпада с този на Тръмп, и отрече той да е предоставял каквито и да било материали за книгата.

Робърт Гарсия, водещ демократ в контролираната от републиканците надзорна комисия, обвини Тръмп, че е „лъгал, като твърдял, че бележката не съществува“ и че прави всичко възможно да прикрие истината.

Председателят на комисията Джеймс Комър, републиканец, отвърна, че демократите „подбират документи и политизират информацията“, предадена от наследниците. Той подчерта, че републиканците са съсредоточени върху „задълбочено разследване, което да осигури прозрачност и справедливост за жертвите на Епстийн и за американския народ“.

Заедно с албума законодателите публикуваха и споразумение за ненаказателно преследване от 2007 г. между Епстийн и федералните прокурори, както и близо 30-годишни записи от личния му адресник.

След публикацията на бележката прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че „правният екип на президента Тръмп ще продължи агресивно да води съдебни дела“ срещу Wall Street Journal.

Минало, приятелства и съдебни дела

Тръмп и Епстийн са били близки години наред, но по думите на президента, двамата са се скарали в началото на 2000-те, след като финансистът е „откраднал“ служители от неговия курорт Мар-а-Лаго във Флорида.

Епстийн бе за първи път обвинен през 2006 г. във Флорида за склоняване към проституция. През 2019 г. той почина в затвора, докато очакваше съдебен процес по други обвинения.