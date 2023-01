Изригва вулканът Килауеа на Хаваите

В улканът Килауеа на Хаваите започна да изригва, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Геологическата служба на САЩ.

Върхът на Килауеа се намира на територията на националния парк "Вулканите на Хавай" и е далеч от жилищните квартали.

Килауеа е един от най-активните вулкани в света. За последен път той започна да изригва през септември 2021 г., като активността му продължи 16 месеца.

Kīlauea volcano,Hawaii🌋



Unfortunately, I was not able to capture the starry sky, but the astro mode is amazing!! #teampixel #GooglePixel7Pro pic.twitter.com/HvFWgPzNhn